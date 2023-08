La Selección Colombia femenina, que se alista para su histórico juego de cuartos de final con Inglaterra en el Mundial femenino 2023, ha despertado gran entusiasmo por su juego y sus resultados.

En medio de la euforia por la clasificación a cuartos, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez le hizo hizo una crítica al equipo y dejó unas frases que ya generan polémica en las redes sociales.

La crítica de Vélez

Selección Colombia femenina en Melbourne. Foto: EFE

Según el comentarista deportivo, el fútbol femenino se sigue "victimizando" en vez de celebrar sus actuaciones.



Hace referencia a algunas dificultades que ha tenido el fútbol femenino que no cuenta ni siquiera con una Liga local fortalecida, lo que genera que las futbolistas se quejen en diferentes espacios por falta de apoyo.



"Hay tanta victimizacion y siguen con la victimización, cuando tendrían que estar disfrutando del magnifico momento en el Mundial", dijo Vélez en su espacio Palabras Mayores de Antena 2.



Y agregó: "En vez de disfrutar, continúan con 'todo lo que hemos sufrido', sí, todos hemos sufrido en la vida".



Posteriormente dio argumentos de los beneficios que ha tenido este seleccionado en materia de preparación. Resaltó que esta selección realizó 8 amistosos este año, 9 con el de Irlanda que no se jugó completo.



"Es una preparación metiéndole billete a este asunto", dijo, resaltando así la labor de la Federación Colombiana de Fútbol.



Dijo además que esta selección femenina "no genera entradas" y la comparó con la masculina. "La Selección masculina genera, porque el Metropolitano se llena, se venden abonos. Los patrocinios vienen inicialmente por esa selección, ahora hay patrocinadores por el fútbol femenino, se lo ganaron", puntualizó.



DEPORTES

