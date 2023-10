Carlos Antonio Vélez niega ataque directo a la competencia: 'Al que le caiga el guante'

Luego de casi 30 años de exclusividad transmitiendo la eliminatoria, Caracol TV comparte ahora los derechos con su principal competidor, el Canal RCN. Y ahora, luego de las fechas 3 y 4 de la eliminatoria, se genera la primera gran polémica.



(Le puede interesar: Carlos Antonio Vélez ataca a su competencia por culpa de James Rodríguez)

El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez criticó con vehemencia el elogio de algunos colegas hacia James Rodríguez, jugador del que él ha sido muy critico.



"No vivo del aplauso. Me interesa un sieso. Yo trabajo, estudio, me preparo y no tengo que opinar lo que diga la mayoría”, dijo Vélez en su espacio ‘Palabras mayores’, en Antena 2 de RCN.



“Tengo esa sensación de zalamería en el medio, particularmente, con James. Si alguien le debe algo a James, pues págueselo. Pero pararse dizque a aplaudir, eso es una venta de humo, eso es populachero, tribunero. Eso que lo haga el hincha, pero no lo puede hacer un comunicador o un invitado a comunicador", agregó Vélez.



En la transmisión del Canal Caracol del partido Colombia vs. Uruguay, en el momento del cambio de James Javier Hernández Bonnet y el DT Gustavo Alfaro dijeron que se ponían de pie ante su actuación, por lo que en las redes sociales fue calificado ocmo un ataque directo de Vélez hacia su competencia.

Vélez aclara

Este mismo jueves Vélez apeló a su cuenta de X para precisar lo que quiso decir con su comentario y negó "ataque directo" a Caracol.



"Qué pereza tener que hablar de esto pero ante tanto estiércol circulante debo salirle al corte. Hice un comentario criticando la zalamería con la que se trata a algunos jugadores de @FCFSeleccionCol y la rigurosidad con la que se trata a otros. En muchos casos siguiendo la mal llamada “opinión pública” o la “mayoría “ que no se como la contaran", empezó diciendo.



"Ese comentario era para “al que le caiga el guante q se lo chante” y no directamente para los señores de Caracol, consolidados profesionales a quienes respeto y se que después de estar 30 años seguidos solos transmitiendo juegos de la Selección en eliminatorias crearon una costumbre auditiva y visual. Nosotros apenas estamos presentando una propuesta y vamos punto a punto. Lo que tenemos en RCN, poco o mucho, no lo teníamos por q no participamos de esa torta . Le pido a quenes usan mi nombre para marcar en sus cuentas q lo hagan con cosas serias y ciertas como debe ser y no creando escenarios falsos . Gracias!", opinó el comentarista.

Qué pereza tener q hablar de esto pero ante tanto estiércol circulante debo salirle al corte. Hice un comentario criticando la zalamería con la q se trata a algunos jugadores de @FCFSeleccionCol y la rigurosidad con la q se trata a otros. En muchos casos siguiendo la mal llamada… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 20, 2023



En los cuatro partidos que ha jugado la Selección Colombia en las clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2026, el rating siempre ha favorecido a Caracol. El último dato fue el del partido entre el equipo de Néstor Lorenzo y Ecuador, en Quito, que se saldó con un empate sin goles.



Según la medición de Ibope, el juego, en Caracol, marcó 18,12 puntos de audiencia contra el 4,70 de RCN. Cinco días antes, en el encuentro contra Uruguay, las cifras fueron de 11,47 para el primero y 4,68 para el segundo.



DEPORTES

Más noticias de deportes