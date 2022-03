Este miércoles, el técnico Reinaldo Rueda hizo pública su lista de jugadores convocados a la Selección Colombia. Los futbolistas afrontarán los dos últimos partidos de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 que se disputará en noviembre.



Para enfrentar a Bolivia el próximo 24 de marzo y posteriormente a Venezuela el 27 de marzo, Rueda convocó a jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Miguel Ángel Borja, Luis Díaz, entre otros.

📝 ¡Somos un solo equipo, todos unidos por nuestro país!



Nuestros patrocinadores anuncian los convocados por @ReinaldoRuedaDT para los partidos 🆚 🇧🇴 y 🇻🇪 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/e9DJ2wM5Wg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 16, 2022

Sin embargo, la convocatoria de los jugadores no ha estado exenta de polémica. Uno de los fuertes detractores de la lista fue el periodista y comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez.



El periodista de RCN Radio y Win Sports publicó su opinión en su cuenta de Twitter y se lanzó fuertemente contra el técnico Reinaldo Rueda.



Vélez afirmó que no hay nada nuevo en la convocatoria para los partidos contra Bolivia y Venezuela. De hecho, afirmó que Rueda llamó a los mismos jugadores “que nos tienen al borde de la eliminación”.



Según el comentarista deportivo, los jugadores citados se han dedicado a caminar en la cancha y a sacar técnicos y no a buscar el cupo para el Mundial de Catar.

“¡Como se esperaba, llamaron a los mismos que nos tienen al borde de la eliminación! ¡Los que caminan la cancha y sacan a los técnicos que no los dejan hacer lo que les da la gana!”, escribió.



Acto seguido, el hombre lanzó un comentario directo contra el llamado al jugador Frank Fabra, considerando que este no puede ser la renovación de la Selección.



“La gran renovación: ¡Fabra! Déjense de joder! Ganarle a Bolivia y Venezuela tendría que ser un trámite, ¿o no?”, agregó.



Como se esperaba,llamaron a los mismos q nos tienen al borde de la eliminación! Los q caminan la cancha y sacan a los técnicos q no los dejan hacer lo q les da la gana!! La gran renovación:Fabra!!! Déjense de joder! (ganarle a Bolivia y Venezuela tendría q ser un trámite) o no? — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 16, 2022

El periodista profundizó su inconformidad con la convocatoria por medio de un video en su canal de YouTube. Allí afirmó que Rueda desperdició una gran oportunidad para empezar a construir un camino de renovación en la Selección.



“Ha llamado a los tradicionales, a los mismos que nos tienen en este problema. Tenemos el 3 por ciento de posibilidades de clasificar (...) lo que aterra es que el profe mantenga a los jugadores que lo enterraron”, afirmó.



Vélez agregó que, tras siete partidos sin anotar, varios jugadores deberían haber recibido una especie de castigo, es decir, no convocarlos. Sin embargo, volvieron a ser llamados para los nuevos partidos.



“La Selección debe ser un premio. La ecuación premio-castigo debe existir: el que anda bien y responde viene, el que no anda bien y no responde, no viene. Así de simple”, dijo.

La convocatoria debe ser un premio y una distinción por lo hecho en la selección y la actualidad…eso en @FCFSeleccionCol no se cumple.. despilfarraron mi confianza (ni el milagro borrará todo lo q han dejado de hacer)

Lo dejo claro en mi canal de YouTube https://t.co/gH3Pmh9N0L — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 16, 2022

Lo cierto es que Colombia tiene un panorama incierto en las últimas dos fechas, pues para poder clasificar debe obtener los seis puntos, es decir, ganar contra Bolivia y Venezuela, y esperar que otros rivales como Perú y Chile no sumen en sus juegos para poder ascender en la tabla.

