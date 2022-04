'¡Déjenlo en paz!', pidió Carlos Antonio Vélez en defensa de James Rodríguez, quien ha sido el foco de las críticas durante los últimos días ante la falta de su sentido pésame para familiares, amigos y fanáticos de Freddy Rincón.

(En contexto: Freddy Rincón: las dudas sobre las horas previas del accidente).

El pasado 11 de abril, en horas de la madrugada, el que fue uno de los futbolistas más importantes del fútbol colombiano durante los años 90 sufrió un grave accidente en Cali que le terminó cobrando la vida días después. El siniestro dejó muchas polémicas y dudas que las autoridades están investigando.

Ante la tragedia, miles de colombianos, grandes figuras y clubes de fútbol del mundo de los que hizo parte el 'coloso de Buenaventura' enviaron su sentido pésame a sus allegados y presentaron sus respetos al fallecido. Pero, James fue uno de los futbolistas que 'brillaron por su ausencia'.

(Puede interesarle: Freddy Rincón: su hijo aclaró cómo fue la polémica relación con James).

'Sobran las polémicas a esta altura'

Muchos colombianos expresaron su descontento ante el silencio del jugador del Al Rayyan, entre ellos el periodista deportivo Diego Rueda, que hace parte del programa de Caracol Radio ‘Carrusel deportivo’.



Esa opinión no la comparte Carlos Antonio Vélez, que en varias ocasiones se ha mostrado excepcionalmente crítico con James. Grande fue la sorpresa de muchos al escuchar que en esta ocasión lo defendió.

"Está en todo su derecho, que puede verse feo, lo que quiera, pero está en su derecho y eso no lo podemos vulnerar. Así como hubo gente que se sintió y le dolió, hubo otra a la que no le dolió y no pasa nada", fueron sus palabras en su columna ‘Palabras mayores’, de la emisora de radio 'Antena 2'.



(Le recomendamos leer: Freddy Rincón: el día que Maradona estaba enloquecido por su camiseta).



También resaltó que esas polémicas son innecesarias y pidió que se deje descansar en paz a Rincón, "que se lo merece".



"Y también dejen en paz a James porque, sobrevalorado o no, él está en todo su derecho de manifestar sus sentimientos como quiera y no puede ser señalado".

