Carlos Antonio Vélez ataca a su competencia por culpa de James Rodríguez

Después de casi 30 años de exclusividad transmitiendo la eliminatoria, Caracol TV tuvo que compartir los derechos con su principal competidor, el Canal RCN. Y ahora se genera la primera gran polémica.

En los cuatro partidos que ha jugado la Selección Colombia en las clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2026, el rating siempre ha favorecido a Caracol. El último dato fue el del partido entre el equipo de Néstor Lorenzo y Ecuador, en Quito, que se saldó con un empate sin goles.

Según la medición de Ibope, el juego, en Caracol, marcó 18,12 puntos de audiencia contra el 4,70 de RCN. Cinco días antes, en el encuentro contra Uruguay, las cifras fueron de 11,47 para el primero y 4,68 para el segundo.



En el juego contra Uruguay, James Rodríguez logró una de sus mejores actuaciones de los últimos tiempos con la Selección, con un gol anotado. Incluso el portal Sofascore lo calificó con 9,1 y la Conmebol lo incluyó en el equipo ideal de la tercera jornada de la eliminatoria.

Estadísticas de James Rodríguez vs. Uruguay Foto: Sofascore

James fue reemplazado en el minuto 81 por Jorge Carrascal y en la transmisión de Gol Caracol el jugador fue elogiado tanto por Gustavo Alfaro, que es comentarista invitado, como por Javier Hernández Bonnet.

¿QUÉ TAN DISTINTOS SON CARACOL Y RCN DESDE EL COMENTARIO?



Tuve la oportunidad de ver dos veces el partido vs Uruguay. El cambio de James (video) es el perfecto ejemplo de lo que diferencia una transmisión de la otra.



En un lado buscan siempre ser parte de la fiesta. Se opina… pic.twitter.com/9FKoUtSuGK — Paolo Arenas (@PaoloArenas) October 17, 2023



Vélez ha sido uno de los más grandes críticos de James. Calificó ese día su actuación como ‘decente’. “Mucho para lo que ya puede producir. Su técnica siempre ha sido sobresaliente pero sus faltantes en marca y estado físico logró disimularlos. Por lo menos intentó marcar y eso es mucho. Buen gol como también el de Uribe, más rendidor y útil pero también mas criticado”, escribió ese día en su cuenta de X.

Así fue el ataque de Vélez a Hernández Bonnet y Alfaro



Ahora, Vélez aprovechó ese elogio de Hernández y Alfaro hacia James para atacar a su competencia en las transmisiones de la eliminatoria.



"No vivo del aplauso. Me interesa un sieso. Yo trabajo, estudio, me preparo y no tengo que opinar lo que diga la mayoría”, dijo Vélez en su espacio ‘Palabras mayores’, en Antena 2 de RCN.



“Tengo esa sensación de zalamería en el medio, particularmente, con James. Si alguien le debe algo a James, pues págueselo. Pero pararse dizque a aplaudir, eso es una venta de humo, eso es populachero, tribunero. Eso que lo haga el hincha, pero no lo puede hacer un comunicador o un invitado a comunicador", agregó Vélez.

¡CARLOS A. VÉLEZ CONTRA GOL CARACOL!



"No vivo del aplauso. Me interesa un sieso lo que digan de mi.



Tengo sensación de zalamería en el medio con James. Si alguien le debe algo, pues págueselo.



Pararse a aplaudir es vender humo. No puede hacerlo un comunicador o un invitado". pic.twitter.com/jW1nXH6yfy — Paolo Arenas (@PaoloArenas) October 19, 2023



