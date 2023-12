A Carlos Andrés Gómez no le quedó grande la Selección Colombia. No se amilanó. Vistió la camiseta de mayores, en los amistosos contra Venezuela y México en Estados Unidos, con personalidad, con carácter y con gambeta. Hizo un gol y gestó otro que terminó en autogol. Fue uno de los jugadores más importantes y destacados en esta gira de partidos con los que Colombia cerró el año.

Para quien se preguntaba quién es este Gómez que sobresalió en esta convocatoria y de dónde salió, lo recordará de inmediato en su buena época en Millonarios, donde inició su carrera profesional y donde se destacó con su habilidad y con sus goles. Virtudes que lo llevaron a ser fichado rápidamente por el Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos.



Gómez tiene apenas 21 años y un enorme futuro. Ya ganó un título con Millonarios, el de la Copa Colombia del 2022. En 2023 llega al equipo norteamericano, donde ha disputado 33 partidos, aunque solo ha anotado un gol.



Ahora recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores, y no defraudó. Fue titular en el primer partido contra el equipo sub-23 de Venezuela y demostró rasgos de toda su capacidad. Incluso participó en el gol de la victoria, aunque su remate finalmente terminó en un autogol.



Contra México arrancó de suplente y tuvo que esperar hasta el minuto 75, cuando el técnico Néstor Lorenzo le dio la oportunidad de ingresar a la cancha por Ian Poveda. El joven Gómez entró con mucha decisión, deseoso de aprovechar esos pocos minutos que iba a tener en la cancha, y apareció con un remate clave, el del gol de la victoria de Colombia 3-2, al minuto 92, luego de un gran pase de su excompañero en Millonarios, Mackalister Silva. “Gracias a Dios se logró concretar el gol de la victoria. Contento con el grupo, el profe nos dio la confianza y se logró ganar los dos partidos”, dijo Gómez al canal RCN.

Carlos Andrés Gómez. Foto: AFP

Gómez habla con la voz del que alguna timidez tiene, aunque esta no se le nota en la cancha, donde es atrevido, osado e impetuoso. Gómez es de los que hablan duro en el terreno de juego. Ahora se llena de confianza para pensar en el futuro, en haber hecho lo suficiente para quedar en el radar de Néstor Lorenzo.



“Hay jugadores talentosos y eso es bueno, que el profesor tenga de dónde escoger y le generemos un problema en la cabeza cuando sea la hora de elegir”, agregó el jugador, que se destaca como extremo sobre el costado derecho. “Eso habla bien del profesor, porque en tan pocos días logramos tener un grupo que nunca había estado junto, y se logró ganar dos partidos difíciles”, finalizó.



En una Selección tipo C, con jugadores que en su mayoría no hacían parte del proceso de Selección, Gómez puso su nombre a consideración. Si se llega a necesitar sangre joven, habilidad y carácter, está disponible. Si Lorenzo quiere sacar provecho de lo que vio en estos partidos, Gómez puede ser una alternativa. Por ahora, según versiones de prensa, irá a la Selección sub-23 para el Preolímpico que se jugará entre enero y febrero.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

