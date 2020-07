Ancelotti se pronuncia sobre la situación de James

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, se pronunció este viernes sobre la situación del jugador colombiano James Rodríguez en el Real Madrid

El colombiano no está entrando en los planes de Zinedine Zidane y eso ha provocado que los rumores sobre su salida se disparen.



(Le puede interesar: Pedido de James de no ser convocado agudizó su drama en el Real Madrid)



Preguntado por la posibilidad de que recale en el Everton, dirigido por Ancelotti, el italiano, que dirigió también al Real Madrid, negó los rumores.



"Me gusta mucho como jugador. Cuando me fui del Madrid, James se vino a Múnich, y luego como rumor a Nápoles. Ahora al Everton como rumor también. Si te soy sincero, me gusta mucho, pero es jugador del Real Madrid y creo que seguirá siéndolo", apuntó Ancelotti.



James ha sido un jugador cercano a Ancelotti y de hecho su mejor momento en el Real Madrid, en su primera etapa, fue con el DT italiano, que se lo llevó al Múnich.

(Lea además: ¿Volverá James a la convocatoria del Madrid?, esto respondió Zidane)



Por ahora James espera que se defina su futuro ya que es poco probable que se quede en el Madrid, donde no es tenido en cuenta.



Tras su salida del Nápoles, Ancelotti llegó al Everton donde dirige al colombiano Yerry Mina.



EFE