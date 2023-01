La imagen de Carlo Ancelotti tras el primer gol del Real Madrid en La Cerámica, cuando se giró hacia su banquillo y dedicó unos gestos de reproche al brasileño Rodrygo Goes, explicó el técnico italiano que se debió a que su jugador no le saludó cuando fue sustituido.

"El cambio de Rodrygo creo que en el descanso tenía un musculo un poco cargado y he preferido no arriesgar. Ha hecho sus deberes, no ha saludado porque creo que se ha olvidado pero para mí no cambia nada", manifestó en rueda de prensa en La Cerámica.



Rodrygo regresaba en Copa del Rey a la titularidad, tras su suplencia en el clásico de la final de la Supercopa de España en Riad.



Sin embargo, se marchó frustrado del terreno de juego a los 56 minutos, con el Real Madrid perdiendo 2-0 y tras un encuentro en el que no brilló.

Disgustado



"Estaba muy enfadado en el descanso, porque en los duelos no hemos sido contundentes, el Villarreal ha jugado muy bien con balón, pero nosotros hemos perdido muchos duelos y le he dicho al equipo que tenia que despertar porque estábamos a tiempo y se han despertado muy bien", comentó el DT.



El italiano analizó que de este partido hay una primera parte, que no ha sido buena y no se puede jugar así, y la segunda, en la que han reaccionado bien, pero apuntó que "no podemos llegar cerca del fondo para reaccionar, esto no puede ser así".



"Tenemos que considerar que la primera parte ha sido muy mala y la segunda parte fue inesperada, porque es difícil cambiar la dinámica cuando un partido va mal. Pero no tenemos que olvidar la primera parte, hay que mejorar, pero la segunda parte ha cambiado, con mucho carácter", reiteró.

🗣“Tú, a mí me saludas”



La llamada de atención de Ancelotti a Rodrygo en pleno partido. Líder. 🇮🇹⚪️ pic.twitter.com/H4QUlAkta2 — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 20, 2023





AFP