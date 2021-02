Carlo Ancelotti y el nuevo parte médico de James y Mina

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, habló este viernes de la actualidad médico de los jugadores colombianos James Rodríguez y Yerry Mina, previo al partido de este sábado contra el Liverpool en la Liga Premier.

James no se ha sentido en los últimos partidos y el DT lo ha resguardado. No fue titular, pero ingresó a la cancha en el juego contra el Manchester City, en el que el club perdió 1-3.



"James Rodríguez está feliz aquí, confiado, motivado. Está en buenas condiciones. Realmente se siente bien aquí porque todos lo cuidan. Y eso es todo. No sé si se queja del clima", señaló Ancelotti sobre el volante cucuteño.



James, que fue criticado por dos de los referentes de la Selección Colombia, Carlos 'Pibe' Valderrama y Fredy Rincón, se ha ganado un opuesto en el Everton, pro las lesiones en los últimos meses le han impedido jugar más.



Mina, por su parte, salió con un problema en el juego contra el Manchetser City, pero no se ha podido recuperar, por lo que Ancelotti lo descartó para las próximas semanas.



"Tiene un problema en la pantorrilla y estará por fuera, al menos tres a cuatro semanas", señaló el DT.



Mina, por su parte, en un live con Fiat, señaló: "Al ver que no podía ni caminar le dije que no podía y hoy (jueves) me fui a hacer los exámenes. Estoy esperando el diagnóstico del doctor, esperemos que no sea muy grave, pero sí hay algo, sí hay una lesión…".



Everton ocupa la séptima casilla de la tabla de posiciones de la Liga Premier con 37 puntos, a 19 unidades del líder, Manchester City.



