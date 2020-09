La curiosa respuesta de Ancelotti sobre el estado físico de James

Si algo sorprendió del debut de James Rodríguez con el Everton fue el hecho de que el técnico Carlo Ancelotti le hubiera dado, prácticamente, el partido completo. El colombiano fue reemplazado por Tom Davies en el segundo minuto de reposición, en la victoria de su equipo 0-1 frente al Tottenham.

James no jugaba 90 minutos en un partido desde el 29 de enero, cuando Real Madrid venció 0-4 al Zaragoza, en la Copa del Rey. Eso, sumado a que apenas el lunes fue presentado oficialmente por el Everton, hacía pronosticar que tal vez el colombiano no actuara todo el encuentro.



"Los jugadores que saben jugar no necesitan mucho tiempo para adaptarse. James sabe lo que tiene que hacer, igual que Allan y Doucouré. Solo le dije que sacara su calidad y lo hizo. Tenemos una buena mezcla de jugadores en el medio", explicó Ancelotti en la cadena británica BBC.



"James no es el jugador más rápido del mundo, pero tiene muchísima calidad. Tenemos que usarlo para que demuestre su calidad. No es un extremo, pero puede venirse al medio y recibir la pelota, es muy peligroso. No me preocupa su ritmo y su velocidad. Si me preocupara eso habría fichado a Usain Bolt, no a James", añadió el entrenador italiano.

Ancelotti sobre a adaptação de James à vertente física da Premier League: "Se estivesse preocupado com isso, tinha contratado o Usain Bolt" 😂 pic.twitter.com/t04hEsNP01 — B24 (@B24PT) September 13, 2020

El próximo partido del Everton será el miércoles, contra el Salford City, en la Copa de la Liga (2:15 p. m.), mientras que en la Premier League enfrentará, en la segunda jornada, al West Bromwich Albion, a partir de las 6:30 de la mañana.



