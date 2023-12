Carlo Ancelotti es tentado por poderoso club de la Premier League 

Carlo Ancelotti es uno de los técnicos más admirados y codiciados del mundo del fútbol. El italiano, actual entrenador del Real Madrid, también acapara el mercado de pases.

Mientras la Selección Brasil espera que Ancelotti llegue a mitad de año a hacerse cargo de la Selección, surgen rumores sobre otras posibilidades para el entrenador.



La noticia más reciente viene desde Inglaterra, donde medios de prensa indicaron que Carlo Ancelotti sería el objetivo del Manchestert United.

Facebook Twitter Linkedin

Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid. Foto: Efe



De acuerdo a Express, al United no continuaría con Erik ten Hag y el apuntado es el italiano. Al parecer ya hay una oferta sobre la mesa.



Ancelotti no solo tiene la posibilidad de ir a dirigir a Brasil, sino de ampliar su contrato con el Real Madrid, algo que no se ha concretado. Este vence en junio del 2024.



Ya hace unas semanas hubo otros rumores de prensa que vinculaban al United, pero la versión vuelve a tomar fuerza ahora en época de fin de año. En su momento también se dijo que la Selección de Canadá estaba interesada en el entrenador.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes