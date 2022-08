El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que se retirará una vez termine su etapa en el conjunto blanco, decisión que cree tiene sentido ya que el Real Madrid "es la cima del fútbol".

"Esta etapa en el Madrid pone fin a mi carrera. Después de los blancos lo dejo. El Madrid es la cima del fútbol, tiene sentido poner fin aquí a esta experiencia", explicó en una entrevista con 'Il Messaggero' publicada este sábado.



Ancelotti regresó a mediados de 2021, procedente del Everton, y tiene contrato con el Real Madrid hasta el final de la temporada 2023-24.

Ancelotti se plantea metas altas con el Madrid esta temporada

Tras la consecución de la Supercopa de Europa, Ancelotti llegó a 24 trofeos como entrenador: "No me apasiona hacer cuentas. Lo haré al final de mi carrera, cuando tenga sentido hacer un balance de mi trabajo", dijo.



Después de levantar 'la Decimocuarta', el técnico italiano no pierde la competitividad y tiene claro cuál es el objetivo principal para esta temporada: "La 'Champions'. Por la historia y el grado de dificultad. El tamaño del Madrid es ese. Es un club especial para esta competición europea".

Carlo Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta el final de la temporada 2023-24. Foto: AFP

Y dejó claro que el vestuario del equipo es "sano", con "jugadores humildes" y en el que reina el "componente humano".



"El Madrid es un equipo serio, con jugadores humildes en el que hasta las estrellas tienen los pies en la tierra. El grupo está sano, bien dirigido por los más experimentados: Modric, Casemiro, Benzema. La calidad es indiscutible. Sin embargo, por sí solo no sería suficiente para garantizar resultados y trofeos: el componente humano es fundamental. Y este Real es realmente único en eso", aseguró.

Ancelotti ve una Liga muy peleada esta temporada

Sobre la temporada liguera que da comienzo este fin de semana, 'Carletto' la ve más igualada que la de la pasada campaña. "Más peleada que el año pasado, el Barcelona se ha fortalecido. El Sevilla sigue siendo competitivo, incluso después de las salidas y el Atlético es sólido. En Bilbao hay un entrenador experimentado como Valverde y el Valencia de Gattuso trae consigo una ciudad y una historia importantes", dijo.



Además, valoró la llegada de su compañero portugués José Mourinho al banquillo del Roma, con el que desveló mantenerse en contacto: "Mourinho ha entrado muy bien en la historia del Roma. Hablamos a menudo, enviamos mensajes. El Roma necesitaba un entrenador como él y él necesitaba el cariño de un equipo como el romano".



El Mundial de Catar 2022, que se disputará en noviembre y diciembre, interrumpirá el campeonato doméstico por primera vez, algo que ha generado incertidumbre en los entrenadores, que no saben cómo volverán sus jugadores tras el torneo. Ancelotti confesó que le preocupa más el estado mental que el físico.

"El postmundial es el verdadero signo de interrogación. La cuestión principal no será la preparación a rehacer, sino el aspecto mental. Normalmente, después de un torneo de este nivel los jugadores se van de vacaciones, pero esta vez tendrán que volver a la base y volver al trabajo. No desconectarán y ésta es la verdadera pregunta: ¿cuál será su salud física y mental cuando comiencen los campeonatos nuevamente?", expresó.

Carlo Ancelotti, con Florentino Pérez (der.), cuando fue presentado en su primera etapa en el Real Madrid. Foto: AFP

El técnico italiano tiene clara su apuesta para levantar esta copa del mundo: "Brasil y Francia son las selecciones más fuertes, luego digo Argentina, siempre está Messi", aunque puso el foco en otras tres selecciones.



"España es el otro grande a vigilar. Añado a Inglaterra y a Alemania, selecciones que han iniciado un proceso de renovación", sentenció.



