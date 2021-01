Ancelotti, deslumbrado con el 'fantástico' gol de James

James Rodríguez sigue despertando elogios luego de su actuación con el Everton anotando el gol de su equipo este miércoles contra el Leicester, en el empate 1-1.

Uno de los comentarios fue el del técnico Carlo Ancelotti, quien se mostró sorprendido por el gol anotado por el volante colombiano, al ser con la pierna derecha, la no habitual en sus anotaciones.



"¡Wow! Increíble. No estamos acostumbrados, no estoy acostumbrado tampoco a verlo anotar con el pie derecho”,, dijo Ancelotti al final del partido.



El técnico además se refirió al desarrollo del partido, en el que su equipo tuvo fallas ofensivas y se dedicó a defender el resultado.



"Creo que el resultado es justo y cuando el resultado es justo, tenemos que estar contentos. El equipo compitió, pudimos marcar un gol fantástico con James... Defendimos bastante bien y después del empate tuvimos oportunidades. para gana"comentó el DT.



