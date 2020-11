¿A Ancelotti le gustaría dirigir a Colombia? Esta fue su respuesta

En medio de la difícil situación de la Selección Colombia y del bajo nivel mostrado por James Rodríguez y los demás jugadores en los partidos de la eliminatoria contra Uruguay y Ecuador, el técnico del Everton Carlo Ancelotti dio unas declaraciones en las que se refirió al presente de James y la Selección.

"Colombia tiene muy buen equipo, puede pasar la clasificación sin problema. Tiene que luchar. Pero en este momento la generación de jugadores de Colombia es muy buena, aparte de James, están Muriel, Zapata, Cuadrado. Yerry, Lerma, Sánchez, Luis Díaz y David", dijo Ancelotti en entrevista con Directv Sports.



El periodista Luis Fernando Restrepo le preguntó directamente si le gustaría dirigir a la Selección Colombia, a lo que Ancelotti respondió:



"Nunca fui a Colombia. Me gustaría, me han invitado Ospina, James, Mina. Me gustaría pasar tiempo en Colombia mas no para entrenar, porque Colombia mantiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, con su experiencia que no todos tienen. El problema de Queiroz es que a veces puede perder, entonces digo, hay que confiar en el entrenador, lo conozco bien, tiene mucha experiencia y lo puede hacer bien con Colombia", dijo Ancelotti

Además, fue consultado por el bajón que tuvo James en su rendimiento en el último mes. "James empezó muy bien, después de Liverpool ha tenido problemas por un golpe, tuvo dificultad en la recuperación, jugó un partido sin entrenar bien. Su rendimiento ha bajado por esta razón", dijo.



También se refirió su situación difícil del volantes antes de llegar al Everton. "La calidad nunca se discute, en Madrid y en Bayern. Tuvo dificulta porque hay mas competición, son equipos más competitivo donde a veces pasa que no juegas. Para él es importante jugar más que entrenar. Puede tener buen nivel físico si juega".



El DT habló de lo que significa para jugadores como Mina y James jugar en la Selección. "Los jugadores del equipo nacional juegan todos en Europa y ahí la competición es muy alta... Ellos tienen mucho carácter, desean jugar con el equipo nacional. Eso es una motivación fuerte", dijo Ancelotti.

Eso sí, dio sus claves para el éxito de un entrenador. "Un entrenador tiene que tener buena relación con los jugadores, debe ser coherente, respetar tus jugadores. Cuando esto se rompe, tiene que cambiar".





