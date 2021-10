'Hemos sufrido': Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid

El Real Madrid se impuso por 1-2 al Barcelona en el Camp Nou gracias a un disparo cruzado de David Alaba en el minuto 32 y a un contraataque que finalizó Lucas Vázquez en el 94 que dejaron en insuficiente el tanto de Sergio Agüero en el 97.

El Real Madrid vuelve al liderato liguero a la espera de lo que haga la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en el último partido del día.



Las claves del equipo ganador

"Somos un equipo sólido. Hemos demostrado solidez. Sea el Shakthar u hoy, es difícil hacernos ocasiones. Tenemos un compromiso muy bueno. La calidad no se trabaja, es genética del equipo", dijo el DT ganador, Carlo Ancelotti.



Y agregó: "Han marcado dos defensas. Significa que teníamos ganas de atacar. En el aspecto defensivo me ha gustado mucho todo el grupo. Defender bien es una virtud".



La victoria afianza al Real Madrid, que suma su segunda victoria oficial consecutiva, al tiempo que detiene la progresión del Barça, que llegaba al encuentro animado tras sus dos últimas victorias en Liga y Champions.



"No me gusta evaluar al rival. Hemos sufrido. Juegan muy bien la pelota. Creo que el Barça va a estar en la lucha hasta el final", señaló el técnico.



