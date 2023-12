Brasil recibiría duro golpe: Ancelotti se complica, decisión final será el 15 de enero

La llegada de Carlo Ancelotti a Brasil se estaría complicando. El diario As informó este jueves que el DT está cerca de renovar su contrato con el Real Madrid. Sin embargo, desde hace meses la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) afirma que tiene todas las garantías de que el técnico será el próximo comandante de la selección brasileña a partir de julio del próximo año, cuando finalice su actual relación con el club merengue.



No es la primera vez que la prensa española especula sobre la renovación del contrato de Ancelotti con el Real Madrid. Este culebrón y la cuestión de si el italiano se queda en España o viene a Brasil tiene fecha de final.

Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid. Foto: Efe

El próximo 15 de enero, Ancelotti deberá comunicar al Real Madrid si activa o no la cláusula de renovación automática de su contrato. Los términos dicen que su contrato se extenderá por un año más en la misma línea que el contrato actual.



Y eso es precisamente lo que afirma el diario citado. La publicación dice que la renovación se anunciará una vez finalizada la Supercopa de España, que será el 14 de enero



Por otro lado, la CBF siempre ha afirmado tener garantías del acuerdo con Ancelotti. La verdad es que así fue, pero ya no es así. Todo el contacto del técnico fue con Ednaldo Rodrigues, quien efectivamente consiguió la firma de los papeles, pero ya no dirige la confederación. Como resultado, fue Ancelloti quien ya no tenía garantías.

Fifa y Selección Brasil. Foto: AFP y EFE

La verdad es que en esta disputa la CBF está en gran desventaja. En la fecha que le falta a Ancelotti para dar su decisión a la Real, la confederación aún no tendrá presidente. Es decir, alguien que pueda negociar con el italiano.



FIFA y Conmebol enviaron una carta a la CBF solicitando al interviniente José Perdiz no convocar a elecciones hasta la visita de las entidades, que será la semana del 8 de enero. Y debe respetar esa voluntad.



Perdiz, por su parte, según lo determinó el tribunal de Río de Janeiro, no puede realizar este tipo de negociaciones. Solo a él le corresponde mantener el funcionamiento administrativo.

Perú es el último de la eliminatoria Foto: Efe

Evidentemente, Ancelotti podría no activar la cláusula de renovación y esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad en la CBF. Pero eso ni siquiera pasa por la mente de los más optimistas.

Con información de O Globo de Brasil (GDA).

