Carlo Ancelotti es un técnico leyenda. Eso debería decir su hoja de vida. Y es técnico leyenda porque es un ganador incansable, un entrenador que no deja de recoger trofeos. Cuando regresó al Real Madrid, en junio del 2021, lo hizo con la exigencia que significa ser el DT del Real Madrid, es decir, tenía que ir por los títulos, y ahí va, acaba de conquistar la Liga española, que era un trofeo que hasta ahora miraba y no había podido tocar, y ya lo tiene entre los brazos. Y ahora irá por la Liga de Campeones, que ese trofeo sí que lo conoce muy bien.

Ancelotti, italiano, 62 años, exfutbolista (mediocampista), gran entrenador, 27 años de experiencia sentado en los banquillos, en Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, Nápoles y Everton, un tipo carismático, no controvertido, de palabras sencillas, con un aspecto (su cabello cano, su mirada sosegada, su voz calma) que lo hacen ver hasta paternal con los futbolistas. Pero que nadie se engañe, Ancelotti es un ganador, 22 títulos así lo certifican.

Ahora vive su segundo ciclo como DT del equipo merengue, y su tercera temporada en España, tras sus primeros dos años (2013-2015), cuando no pudo ganar la Liga. Y eso de que las segundas partes suelen ser malas, con él no aplica. El sábado consumó, de manera aplastante y anticipada, el título local, luego del triunfo del Madrid 4-0 sobre el Español en el Santiago Bernabéu, con lo cual se hizo inalcanzable en la tabla, con 81 puntos.



Ancelotti es el primer entrenador en ganar las cinco grandes ligas europeas. Y no ha ganado con cualquiera: en Inglaterra con el Chelsea (2010), en Italia con el Milan (2004), en Francia con el Paris Saint-Germain (2013) y en Alemania lo hizo con el Bayern de Múnich (2017). Es decir, adonde va, casi siempre sale victorioso, con figuras, con camerinos fulgurantes que logra acoplar a sus ideas.



Antes de regresar al Madrid estuvo en el Bayern, en el Nápoles, y luego en el Everton inglés, un equipo menor en comparación con los gigantes que había dirigido, allí hizo su tarea, armó un equipo que llegó a ser competitivo, y al que le sumó al colombino James Rodríguez, que ha sido como su hijo putativo, lo tuvo en el Madrid, lo llevó al Bayern Múnich, casi lo lleva al Nápoles, y lo pidió para el Everton.



Pero mientras tanto, el Madrid naufragaba, el enorme club español buscaba cómo salir una vez más a flote, cómo volver a ser el Real Madrid, en una época de decadencia tras el ciclo victorioso de Zinedine Zidane.

Regreso a casa

Carlo Ancelotti. Foto: AFP

Con la marcha de Zidane, el todopoderoso Florentino Pérez, presidente del club, tanteó el mercado, se dice que buscó a Allegri, a Conte, a Pochettino, que pensó dejar a Raúl o a Xabi Alonso, pero al final tomó la decisión que parece fue la más acertada: le pegó la llamadita a su viejo conocido, a Carletto, como le dicen en el fútbol. Y Carletto, que estaba muy tranquilo en Inglaterra, sin la presión de dirigir a un grande, pues no tuvo que pensarlo mucho: “Por supuesto, don Florentino”.



Y es que cómo no iba a ir al rescate de su Madrid, al que conoce como anillo al dedo. Y volvió. Firmó por tres temporadas. Y entonces dijo: “Estoy muy feliz de volver aquí, a la que pienso que es mi casa. Voy a dejar toda mi energía, todos juntos. Tengo muy buen recuerdo de la relación que he tenido con todos y creo que vamos a repetir algo bueno en este nuevo desafío”.



Y si antes ya había ganado la Champions, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el Madrid, ahora la exigencia, y las metas, no podían ser menores. Tenía que ir otra vez por la Champions, como lo está haciendo (está en la semifinal contra el Manchester City, abajo 4-3), ganó la Supercopa de España, pero había otro objetivo en el contrato, ganar la Liga española, la que a él le faltaba.



En la temporada 2013-2014, el Real Madrid de Ancelotti fue tercero en un campeonato ganado por el Atlético de Madrid. En la campaña siguiente fue subcampeón por detrás del Barcelona. Así que este era un desafío pendiente. Un reto. Y lo logró.



La apuesta con Ancelotti hasta ahora ha salido bien, aunque eliminado de la Copa del Rey, ha levantado un título que ansiaba y sigue en la carrera por ganar su segunda Champions con el Real Madrid, tras la que ganó en 2104 frente al Atlético de Madrid.



De conseguirlo, el entrenador italiano se convertiría en el primer entrenador en ganar cuatro ‘Orejonas’. A su triunfo con el Real Madrid en la escena europea en 2014, Ancelotti añade los dos títulos logrados con el Milan (2003 y 2007). De alcanzar la final de la Champions y ganarla, Ancelotti superaría a los otros dos DT que cuentan con tres, el francés Zinedine Zidane y el inglés Bob Paisley.

Ancelotti volvió a ganar, pero no tiene tiempo de celebrar. Su Real Madrid va ahora por la Champions, en la que él y su equipo son implacables.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​

