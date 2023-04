Desde hace varios meses se maneja la información de que Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, está en negociaciones con Brasil para hacerse cargo de los seleccionados de ese país.

Mientras Ancelotti busca una nueva Liga de Campeones, en Brasil están afanados por contratar a un técnico capacitados que los lleve al título mundial, luego de los fracasos de Tite.

La idea

El estratega italiano, según medios internacionales, ha frenado en seco y habría parado todo diálogo con los brasileños, mientras se desprende del club madridista.



'UOL Esporte'' asegura que Ancelotti no cierra la puerta, pero no seguirá negociando con Brasil, al menos, hasta que termine su paso por el Real Madrid.



Brasil lo tiene como principal candidato para ser el DT, aunque se sabe que el club español tiene la intención de no dejarlo ir.

Carlo Ancelotti. Foto: EFE



Al italiano le queda una temporada, sin embargo, en Madrid se sabe que el presidente del equipo podría dar un golpe de autoridad y terminar el proyecto con Ancelotti antes, por lo que Brasil entraría a negociar directamente.



El DT ha dicho que si sale del Madrid no entrenará a un club, dejando en el aire que podría ir por una selección y la que se ha manejado en los últimos meses es Brasil.





