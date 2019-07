Ancelotti al fin se pronunció sobre la opción de James para Nápoles 

El técnico italiano Carlo Ancelotti no descarta la posibilidad de que el colombiano James Rodríguez llegue al Nápoles. En una transmisión en vivo por TV, el DT se refirió a la situación del colombiano.

"No sé si James es ya del Atleti, no estoy tan atento al mercado porque el 90% de las informaciones de este tipo son mentiras", dijo al ser consultado.

El entrenador, que tuvo a James en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, agregó: "Me llevo genial con él, estamos intentando ficharle porque nos mejoraría mucho. Lo quise en el Bayern, allí lo hizo genial también cuando me fui, aunque tuvo algún problema en la segunda temporada". "Realmente me gusta como jugador. Estoy vinculado a él, porque lo hizo muy bien conmigo y estoy convencido de que lo haría muy bien en Nápoles", dijo.



Ancelotti piensa que la opción aún se puede concretar, aunque Nápoles lo quiere cedido y el Bayern lo quiere vender. "Creo que la negociación todavía esté abierta. Hay fichajes que no son fáciles porque o el futbolista no quiere llegar o no hay acuerdo entre los clubes o por problemas con los agentes".



Ancelotti reconoció que el club también busca a otros hombres, como a Pepe, y se refirió a las cualidades que necesitan. "El perfil que buscamos es el de un hombre. capaz de jugar bien entre líneas. No debemos llevar a un jugador para calentar la plaza. La plaza se calienta con buenos resultados y resultados.Sigo convencido de que para el 31 de agosto todos estaremos muy satisfechos ".



