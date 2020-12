La tranquilidad de Ancelotti con James, hasta marzo

En vísperas del partido del Everton de este sábado contra el Burnley, en la Liga Premier, el técnico Carlo Ancelotti dio declaraciones previas al partido.

Se refirió al nivel del equipo, al regreso de los aficionados en el fútbol inglés, y por supuesto al estado actual de James Rodríguez.

Justamente, una de las respuestas del entrenador fue sobre el momento físico del jugador colombiano y cómo llegó tras su ida a la Selección en los pasados partidos de la eliminatoria.



El DT tiene tranquilidad porque podrá tener al jugador entrenando con normalidad hasta marzo, antes de que deba volver a viajar con la Selección para los siguientes partidos de la eliminatoria.



"Está en buenas condiciones. Tuvo un problema como todos saben, pero esta semana entrenó bien y está de regreso. Tenemos que considerar que para este jugador viajar por el mundo, jugar en la selección, no es fácil... El hecho de que esté aquí hasta marzo podría ser bueno", dijo.

Estas fueron las otras respuestas del entrenador del Everton durante su rueda de prensa.



Última derrota. "Por supuesto que el resultado no fue bueno contra el Leeds, pero fue un partido abierto. Queremos mantenernos pegados a la parte superior de la tabla, por lo que será importante tener un buen resultado mañana".



Rival: "Creo que será el mismo juego (como en las temporadas anteriores). Burnley no cambió su identidad, es fuerte y tiene una organización fuerte. Son mejores ahora en comparación con el comienzo de la temporada, sabemos qué tipo de juego esperar".



Regreso de la afición: “Son realmente buenas noticias. El fútbol sin aficionados no es el fútbol que queremos jugar o ver. La afición es una parte realmente importante de este entorno, sin la afición parece un deporte diferente".



Temporada: "Esta temporada, hay mucha competencia por delante. Seguimos adelante, queremos seguir pegados y prepararnos bien para la segunda parte de la temporada. Estamos donde queremos estar en este momento".



Richarlisson: “Estuvo suspendido durante tres partidos y sufrimos sin él. Creo que lo hizo bien en los dos últimos partidos y fue muy importante contra el Fulham. Él está de vuelta".



Fichajes: “No estamos enfocados en eso, creo, honestamente. Tenemos ocho partidos en un mes, así que estamos concentrados allí".



Lesiones: No hay nuevas preocupaciones. Aparte de Coleman y Digne, todos los jugadores están disponibles. Seamus Coleman está entrenando individualmente







