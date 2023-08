Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, restó importancia a la ausencia del brasileño Vinícius Junior en la lista de diez mejores jugadores de la temporada 2022/23 de la UEFA, admitió que "es raro", pero aseguró que ya "nada" le "sorprende en el fútbol".

"Para mí, Vinícius es de los mejores sino el mejor en este momento. Lo piensa todo el madridismo y eso es más que suficiente para él. No tiene que buscar algo para estar más motivado", aseguró cuando fue preguntado por la ausencia del brasileño de los diez mejores de la pasada temporada para UEFA.

¿Justa reacción?

"Nada me sorprende en el fútbol", añadió. "No tengo una explicación pero no me importa mucho y a Vinícius tampoco. Todos saben lo que ha aportado estos tres últimos años en el Real Madrid, que ha sido el que ha marcado la diferencia y la progresión que ha tenido. Después que no esté entre los diez primeros no importa mucho. Es bastante raro pero no es tan importante".



Centrado en la visita al Almería, un equipo del que destacó su "buena organización" y que aseguró "no mereció perder" en la primera jornada ante el Rayo, Ancelotti espera "un partido entretenido" ante un rival que no se encerrará atrás.

Carlo Ancelotti abraza a Josep Guardiola tras la eliminación. Foto: Oli Scarff. AFP

"Ellos quieren jugar. Tienen jugadores rápidos de calidad en ataque". No hay otro objetivo para el Real Madrid que "repetir" el triunfo de San Mamés, donde dijo Carlo que su equipo "ha estado bien".



El DT explotó cuando se le indagó por la opción de tener una cámara de televisión en el camerino antes de los partidos.



"El vestuario es sagrado y tener una cámara antes del partido no tiene sentido. reo que el Madrid tiene su derecho a no ceder y el tribunal le ha dado la razón", comentó.

