Acostumbrado a las gestas europeas y las remontadas impensables, el Real Madrid encara la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City en un nuevo escenario, desafiando a la historia que apunta a que en las ocho ocasiones que perdió en la ida de la eliminatoria que da acceso a la final, nunca logró el pase.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sueña con una Liga de Campeones más, con otro título, pero sabe que no será fácil, pues al frente tiene un rival de mucha altura. Esto dio el estratega.



Le puede interesar: (Real Madrid vs. Manchester City: día, hora y por dónde ver el partido)

El DT la tiene clara



El partido: "Se van a enfrentar dos equipos de gran calidad, distinta tanto en lo individual como en lo colectivo. Si llegas a la semifinal, a la final o ganas la Champions no es solo por el corazón, aunque la personalidad sea una parte importante porque te permite mostrar la calidad que tienes. Son muchos aspectos importantes: la calidad individual, el compromiso colectivo... Lo necesitas todo, sólo con una parte no te vale en la Champions. Ganar mañana no es sólo cosa del corazón ni por el empujón que seguro que dará, como siempre, el Bernabéu".



Su grupo: "El equipo está bien, motivado, concentrado. Tenemos un gran reto, la oportunidad de jugar otra final de Champions. Sabemos la dificultad del partido, pero tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta. Tenemos una pequeña desventaja y queremos arreglarla mañana".



La defensa: "Si ponemos bloque bajo, no vamos a recibir 99 tiros. Si nos metemos en el área, nos tirarán 99 veces. A veces hay que arriesgar, por eso en esos partidos que dice hemos marcado muchos goles también. A veces hay que arriesgar un poco y tenemos la calidad para hacerlo".



La remontada: "Es difícil, pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final. Después de ganar la Liga, el ambiente es muy bueno, de que lo podemos hacer".



En una entrevista en Prime Video, el DT habló de su retiro y señaló que está pronto, si las condiciones no cambian.



"Después de esta etapa en el Real Madrid es probable que me retire. Pero si el Real Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré otros 10 años", precisó.



Le puede interesar: (Luis Díaz y Liverpool: las claves para llegar a la final de la Champions)



Deportes