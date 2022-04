Casemiro inició el último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Español con el grupo, en la primera prueba que realiza de cara al duelo del próximo miércoles ante el Manchester City tras una lesión muscular; mientras que David Alaba y Luka Jovic se ausentaron de una sesión en la que Carlo Ancelotti tiró del filial, con la presencia de Mario Gila ante las bajas defensivas que sufre.

El brasileño Carlos Henrique Casemiro, al que no forzará Ancelotti en Liga con la vista puesta en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, mostró una gran mejoría de los problemas musculares que arrastra en los isquiotibiales izquierdos.



Los cambios



El centrocampista brasileño fue uno más en el primer cuarto de hora abierto a la presencia de cámaras, en el que se pudo ver que junto a los sancionados Nacho Fernández y Militao, no tienen opciones de jugar el sábado Alaba, Jovic ni Eden Hazard.



"Suelo hablar con los jugadores. La opinión del jugador es muy importante, pero la decisión la toma el entrenador. No he encontrado muchos jugadores que me hayan pedido no jugar por estar cansado. Tenemos la evaluación médica, de los fisios, tengo que tomar la decisión con todo esto en la mano. La opinión del jugador es importante, pero no la más importante", dijo el DT del Madrid, Carlo Ancelotti.



Y agregó: "Solamente el partido de mañana. Desde el final del partido contra el City. Tenemos un 'match-ball', como los grandes tenistas, que lo ganan. Somos un gran equipo y hay que dar un golpe en la mesa".



Jovic se ejercitó en solitario con un recuperador, mientras que Alaba y Hazard se quedaron en el interior de las instalaciones tratándose de sus dolencias y siguiendo un plan específico de recuperación.



"Estoy muy satisfecho. Ha sido una temporada muy sencilla para mí. He tenido el apoyo del club y de los jugadores. Han aceptado todas las decisiones que he tomado", acotó el DT.

La Champions



El objetivo del defensa austriaco Alaba es poder jugar ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, pero sus opciones se han reducido tras recaer con su reaparición en el Etihad de los problemas que sufre en el abductor.



Ancelotti terminó de preparar en el entrenamiento las rotaciones que realizará en su equipo titular ante el Español, en un partido en el que se puede proclamar campeón de LaLiga Santander sumando un punto.



"Hablamos del once. Tenemos problemas en defensa. No tengo a Alaba, Nacho o Militao. Tengo que poner a Vallejo que ha jugado muy poco, siempre ha sido un profesional. Tengo que poner un central que puede ser Casemiro. En la medular tengo un jugador fresco como Camavinga. También Ceballos. En el frente tengo que elegir. Asensio está fresco. Ver si Karim está recuperado totalmente. Voy a poner un equipo para ganar el partido. Tengo que ser honesto", declaró Ancelotti.



Por los problemas defensivos que sufre se ejercitó con el primer equipo Mario Gila y el técnico italiano puede recuperar al hispano-dominicano Mariano Díaz en ataque tras ejercitarse por segundo día consecutivo junto al resto de sus compañeros.



