Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, denunció en su comparecencia ante los medios que el gol del empate del Manchester City en la ida de semifinales de la Liga de Campeones era ilegal, porque defendió que el balón "estaba fuera" y criticó que el "árbitro no ha estado muy atento".

"Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera", aseguró.

Desencajado

El técnico italiano se mostró incrédulo tras asegurar que él ha podido ver una imagen televisiva que mostraba que el balón salía del campo, muy cerca de su zona técnica, pero que nadie avisó al colegiado.



"Hemos comprobado que ha salido el balón. Lo hemos visto en Bein Sport y no con la tecnoclogía del VAR porque si no, no lo veía, criticó. Pese a jugar el sábado noche la final de la Copa del Rey y disponer de menos de 72 horas entre partidos, 'Carletto' se mostró satisfecho por el nivel físico de sus jugadores.

Carlo Ancelotti Foto: Rodrigo Jiménez / EFE.



"Teniendo en cuenta que hemos jugado el sábado a medianoche, el equipo ha recuperado muy bien y ha hecho un partido muy completo desde el físico. Ahora tenemos más tiempo para recuperar bien de cara al partido del miércoles", manifestó dejando claro que ante el Getafe el sábado dará descanso a buena parte de sus titulares.



Para Ancelotti, el Real Madrid "merecía ganar" el partido y se marcha con "buenas sensaciones" de cara al partido de vuelta.

¿Es claro?



"Es normal que el City tenga la posesión pero no podemos volvernos locos porque sabemos que antes o después nos puede llegar la oportunidad de marcar. Hemos jugado muy bien al fútbol, hemos tenido ocasiones y estamos contentos con nuestro partido. Ojalá lo podamos repetir en el Etihad".



"La primera parte no hemos sido pacientes en la salida, con balón se podía hacer mucho mejor como hicimos en la segunda parte que fuimos más pacientes y encontramos los espacios que podíamos haber encontrado también en la primera", añadió en su análisis.

Manchester City vs real Madrid

De bruyne pic.twitter.com/e8JohuUWwJ — Makenny Francois (@FrancoisMa45590) May 9, 2023



El estreno de Erling Haaland en el Santiago Bernabéu se topó con el marcaje firme de Antonio Rüdiger, al que elogió su entrenador. "Ha hecho un partido fantástico que hay que destacarlo como el de todos.



El aspecto defensivo lo hemos hecho muy bien. No nos han creado muchas oportunidades, han marcado con un tiro desde fuera del área porque atrás el equipo tenía compromiso". También dedicó buenas palabras al encuentro de Eduardo Camavinga. "A veces lo intentamos quitar de la banda porque puede crear problema de interior.



En la segunda parte con balón ha jugado más por dentro dejando la banda a Vinícius. Camavinga es una garantía en todos los sentidos, como lateral se posiciona bien y está mejorando muy rápido".

En el gol del empate del Manchester City ante Real Madrid .. Claramente la pelota salio antes del gol de De Bruyne,el gol debio anularse .. para que sirve el VAR? pic.twitter.com/0ydqiqm2Pn — RamsesElMaza (@ramses_maza) May 9, 2023



EFE