El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este martes tras perder 1-0 con el PSG en la ida de octavos de final de la Champions que "hemos sufrido demasiado la presión".

"Hemos intentado salir desde atrás, no ha salido porque hemos sufrido demasiado la presión" del rival, dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Hemos decidido no hacer una presión demasiado alta, tener un bloque bajo, hemos defendido bien y lo que pasó es que con el balón hemos tenido más dificultades de lo normal", añadió.



Las críticas a Ancelotti por el retorno de Benzema



Ancelotti rechazó que haya podido ser un error tener a Karim Benzema prácticamente los 90 minutos en su primer día tras su lesión muscular, asegurando que "el problema de Benzema no ha sido un problema físico".



"El problema es no han llegado los balones para Benzema que nosotros queríamos que llegaran, la salida desde atrás nos ha costado, habitualmente no tenemos tantos problemas", dijo el técnico italiano.



Ancelotti se rindió al gran partido hecho por Kylian Mbappé, autor del tanto del PSG, asegurando que "es imparable, hemos intentado controlarlo, Militao lo ha hecho muy bien, pero es un jugador que siempre puede inventar algo y lo hizo en el último minuto".



El panorama para el partido en el Bernabéu



"Soy optimista para el partido de vuelta", afirmó. “En la primera parte (de la eliminatoria) ha sido mejor el PSG, tenemos que hacerlo mejor en casa", agregó.



"No tenemos la preocupación del gol doble fuera de casa, está claro que el PSG tiene una pequeña ventaja, ojalá que no sea suficiente para el partido del Bernabéu", dijo Ancelotti.



