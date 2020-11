Ancelotti cuenta detalles de cómo fichó a James

James Rodríguez está ahora con la Selección Colombia, en espera del juego contra Uruguay, pero mientras tanto, su técnico en el Everton, Carlo Ancelotti, dio nuevos detalles de cómo se dio el fichaje del colombiano.

En un charla para los medios oficiales de los 'Toffees', el DT habló con Tim Howard, exjugador del club y por supuesto uno de los temas principales fue el de James.



(Le puede interesar: James y Cardona: socios dentro de la cancha y amigos fuera de ella)



“Primero que todo, él quería encontrar un club donde pudiera jugar frecuentemente. Comparado con el Real Madrid, en donde no jugaba mucho y él quería un nuevo desafío, estaba desesperado por jugar y encontró un gran lugar”, dijo Ancelotti.



Ancelotti reiteró que fue clave la relación con el jugador, al que conoce muy bien,

“Él me conoce, yo lo conozco a él. El club tiene un gran proyecto y quiere demostrar, y creo que ha encontrado un buen lugar para demostrar sus cualidades", dijo.





Finalmente, habló de las capacidades de James y el provecho que le está sacando en Everton.



"Es un jugador muy talentoso. No pierde un pase, ni un control, no falla en los remates. Él no juega para complicarse, juega sencillo el fútbol”, dijo.



(Lea además: Ricard, contundente: 'Sin Dávinson no duermo tranquilo')

DEPORTES