¿Volverá Mina al remate de la Premier? Esto dijo Ancelotti 

El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó este martes que el defensor colombiano Yerry Mina ya está disponible para regresar al equipo, en el partido de este miércoles contra el Wolverhampton, en la Liga Premier.

"“Tenemos a Mina de regreso, Joshua King de regreso, así que solo Gbamin está fuera para este juego. Todos los demás están disponibles", dijo el entrenador sobre la recuperación del defensor.



Mina se retiró del compromiso contra el West Ham mostrando dolor al caminar. Se perdió los juegos contra el Aston Villa y el Sheiffield. A su temporada con el Everton le quedan dos partidos, el del miércoles y el del fin de semana contra Manchester City.

En cuanto al partido y las posibilidades del Everton de clasificar a torneo europeo, Anelotti dijo: "No tenemos muchas posibilidades para Europa, pero tenemos el sueño, solo si podemos ganar estos dos partidos. No quiero hablar mucho porque estamos muy decepcionados por el partido del domingo y me gustaría ver una reacción del equipo"



DEPORTES

