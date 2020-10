Medellín se acordó tarde de ganar en la Copa: venció 0-2 a Caracas

Deportivo Independiente Medellín se sacudió de su mala racha y venció como visitante 0-2 a Caracas, por la quinta fecha del grupo H en la Copa Libertadores 2020. El conjunto antioqueño logró sus primeros grupos en la fase de grupos con goles de Leonardo Castro y Jesús Murillo, quien jugaba su primer partido como capitán del equipo, frente a un conjunto venezolano que se desmoronó en su juego, perdió los papeles y terminó el partido con tres jugadores expulsados.

Medellín salió con otra idea de juego, con pases cortos y sosteniendo la pelota, frente a un Caracas que fue avasallante y al primer minuto de juego, el debutante Juan Camilo Moreno fue amonestado en el encuentro. Al minuto 8, Leonardo Castro con un remate cruzado inquietó el arco de Christian Flores, quien reemplazó a última hora al arquero Beycker Velásquez.



Al minuto 18, Caracas quedó con un jugador menos, tras una falta sobre Didier Moreno cerca del área. El jugador expulsado fue el lateral izquierdo Sandro Notaroberto, con doble amonestación, la anterior tarjeta la vio sobre los 11 minutos de juego. Inmediatamente, Noel Sanvicente decidió hacer un cambio, salió Jorge Echeverría e ingresó Rosmel Villanueva.



Con el pasar del primer tiempo y pese a la inferioridad numérica, Caracas salió en busca del arco contrario, Medellín seguía con la intensidad, pero poco a poco el local ganaba terreno en campo rival. José Estupiñán y Larry Angulo con remates de media distancia, inquietaban al arquero Flores, que mandaba la pelota al tiro de esquina.



Al minuto 44, Caracas tuvo su primera ocasión sobre el arco de Andrés Mosquera Marmolejo, con un centro desde el sector derecho de Robert Hernández para Richard Celis, quien con golpe de cabeza remató la pelota exigiendo al arquero poderoso. Sin muchos resaltos, terminaba un primer tiempo con dos equipos que no fueron profundos.



En la etapa complementaria, ingresó en Medellín Yulián Gómez por Juan Camilo Moreno. Primeros minutos muy cortados, con faltas sobre el centro del terreno de juego, que no se encontraba en buen estado e influía por momentos el ritmo de juego.



Al minuto 13, Didier Delgado llegó desde el sector izquierdo, quien antes de ingresar al área centró con curva y Leonardo Castro que no había tenido un gran partido, apareció con un remate de cabeza que descolocó al arquero caraqueño, abriendo el marcador para el DIM. Tras el gol, la visita se animó a atacar, aprovechando ese hombre de más que tenía en la cancha. Caracas respondía con un par de remates de media distancia, pero con más ganas que puntería.



Al minuto 20, un tiro de esquina a favor de la visita y luego de un rechazo de la defensa de Caracas, apareció el capitán Jesús David Murillo, quien, en su primer partido con la cinta poderosa, aprovechó un rebote del remate efectuado por José Estupiñán al palo izquierdo, para que el central definiera con tranquilidad, aumentando la ventaja en el marcador.



Tres minutos después, Caracas quedó con nueve jugadores, luego que Richard Celis fuera expulsado con roja directa tras un golpe sobre Jaime Giraldo. El local no lucía bien y se encontraba en inferioridad numérica, tanto en jugadores como en el resultado. Medellín seguía atacando por banda y los venezolanos no lograban descifrar el juego de su rival.



El partido había caído en interés, hasta que al minuto 32, una agresión de Eduardo Fereira dentro de su área sobre Leonardo Castro, el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe no dudo en sancionar penal y expulsar al lateral derecho de Caracas, quedándose con ocho jugadores. Un par de minutos después, cobró Javier Reina, pero la pelota pegó en el palo derecho del arquero Flores.



Al final, Medellín fue práctico, aprovechó los errores en defensa del local y marcó diferencia en el momento justo. El equipo conducido por Ricardo Calle mejoró en la consistencia y con un equipo mezclado de jóvenes y veteranos mostró un mejor juego. Este triunfo, aunque no le sirve en sus aspiraciones continentales, influye en lo anímico para lo que resta en la Liga colombiana.



Caracas fue un equipo confundido, que lo traicionó la ansiedad por tener muy cerca la clasificación y fruto de malas decisiones, terminó una dolorosa derrota que lo obliga con varias bajas, ir a jugarse sus restos como visitante frente a Boca Juniors en un partido complicado. El beneficiado de este resultado fue Libertad de Paraguay, quien tiene en sus manos la posibilidad de avanzar a los octavos de final, si supera a Medellín en Asunción.



En la última fecha del grupo H, Caracas enfrentará a Boca Juniors en Buenos Aires, mientras que Independiente Medellín se medirá contra Libertad de Paraguay en Asunción.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín