Así va el dilema del nuevo técnico de la Selección Colombia

Tres meses después de la despedida de José Néstor Pékerman, la Selección Colombia de mayores sigue sin director técnico. Cerradas las opciones de Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio, en la Federación Colombiana de Fútbol siguen analizando opciones foráneas.

El nombre de Luiz Felipe Scolari, actual técnico de Palmeiras, apareció como una opción, más por ofrecimiento de sus empresarios que por un interés nacido del comité ejecutivo de la federación, aunque sí han existido contactos. La opción del portugués Carlos Queiroz, con quien también hubo acercamientos, sigue aún vigente.



Scolari, campeón del mundo con Brasil en 2002 y de la Copa Libertadores en dos ocasiones (con Gremio, en 1995, y Palmeiras, en 1999), acaba de ganar el Campeonato Brasileño con este último club, donde actúa el atacante colombiano Miguel Ángel Borja.



Borja, quien estuvo el miércoles en Barranquilla viendo la final de la Copa Suramericana entre Junior y Atlético Paranaense, se refirió a la posibilidad de que Scolari pueda llegar a la Selección: “Yo dije que lo estaba convenciendo y me metí en problemas en Brasil, entonces no puedo decir nada más. Que él tome la decisión”, señaló.



Scolari había reconocido la oferta de Colombia. “Tengo una propuesta, sí, pero es un asunto que ahora que ha terminado el campeonato voy a pensar con claridad”, declaró a ESPN Brasil. “En los últimos 20, 25 años, debo haber pasado un 80 por ciento del tiempo fuera de Brasil. Está la cuestión de mi familia y también la otra familia en la que tengo que pensar, que es la familia palmeirense”, agregó.



Con Queiroz ya hubo dos reuniones, una en la ceremonia de los premios The Best, de la Fifa, y otra en Portugal. Este fin de semana, a raíz de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, se habla de un nuevo contacto para hablar de cifras, pero eso no ha sido confirmado por fuentes de la Federación de Fútbol.



El vicepresidente de Colfútbol y cabeza de la división aficionada, Álvaro González Alzate, es el único que abiertamente ha mostrado sus cartas y ha manifestado públicamente su intención de que el técnico de la Selección sea colombiano. Sin embargo, su abanico se cerró ante la confirmación de Juan Carlos Osorio como DT de Paraguay y de Reinaldo Rueda en Chile. Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que la idea es que el nombre del nuevo seleccionador salga por “unanimidad” luego de estudiar varias hojas de vida.



