¡Martes imperdible de fútbol! Prográmese con los partidos

Martes 23 de octubre

Liga de Campeones

Young Boys vs. Valencia

11:50 a. m.

Fox Sports 2



AEK de Atenas vs. Bayern Múnich

11:50 a. m.

Espn



Shakhtar Donetsk vs. Manchester City

2 p. m.

Fox Sports 2



Hoffenheim vs. Lyon

2 p. m.

Fox Sports 3



Manchester United vs. Juventus

2 p. m.

Fox Sports



Ajax vs. Benfica

2 p. m.

Espn 2



Roma vs. CSKA Moscú

2 p. m.

Espn+



Real Madrid vs. Viktoria Plzen

2 p. m.

Espn



Primera B

Cortuluá vs. Real Cartagena

6 p. m.

Win Sports



Copa Libertadores

River Plate vs. Gremio de Porto Alegre

7:45 p. m.

Fox Sports 2



Copa Suramericana

Santa Fe vs. Cali

7:45 p. m.

Fox Sports

Miércoles 24 de octubre

Liga de Campeones

PSV vs. Tottenham Hotspur

11:50 a. m.

Fox Sports 2



Brujas vs. Mónaco

11:50 a. m.

Espn



París Saint-Germain vs. Nápoles

2 p. m.

Espn



Liverpool vs. Estrella Roja

2 p. m.

Fox Sports 2



Borussia Dortmund vs. Atlético de Madrid

2 p. m.

Fox Sports



Galatasaray vs. Schalke 04

2 p. m.

Espn+



Lokomotiv vs. Porto

2 p. m.

Fox Sports 3



Copa Suramericana

Fluminense vs. Nacional (Uruguay)

5:30 p. m.



Fox Sports 2

Bahía vs. Atlético Paranaense

7:45 p. m.

Fox Sports 2



Copa Colombia

Once Caldas vs. Atlético Nacional

7 p. m.

RCN y Win Sports



Copa Libertadores

Boca Juniors vs. Palmeiras

7:45 p. m.

Fox Sports



Jueves 25 de octubre

Liga de Europa

Dudelange vs Olympiacos

12 m

Espn+



Besiktas vs Genk

2 p.m.

Espn+



Milán vs Betis

12 m

Espn



Sevilla vs Akhisarspor

2 m

Espn



Anderlecht vs Fenerbahce

12 p.m.

Espn 3



Frankfurt vs Apollon Limasor

2 p.m.

Espn 3



Sporting vs Arsenal

12 m

Fox Sports



Chelsea vs Bate Borisov

2 p.m.

Fox Sports



Zurich vs Bayer Leverkusen

12 m.

Fox Sports 2



Olympique de Marsella vs Lazio

2 p.m.

Fox Sports 2



RB Leipzig vs Celtic

12 m.

Fox Sports 3



Standard de Lieja vs Krasnodar

2 p,m.

Fox Sports 3



Copa Suramericana

Junior vs. Defensa y Justicia

7:30 p.m.

Fox Sports



Liga de Alemania

Bundesliga: Friburgo vs Borussia Moenchengladbach

1:30 p.m.

Fox Sports 2





