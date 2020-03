¡Cambios!, la nueva programación de TV para la Copa Libertadores

La grilla de TV de la Copa Libertadores 2020 tendrá un nuevo jugador. Ya con Fox dentro de la familia Disney (en marzo del año pasado se concretó la venta por US$71.000 millones), los derechos quedaron bajo poder del gigante de la industria del entretenimiento y ahora los partidos se repartirán entre dos canales deportivos que hasta no hace poco eran competencia: ESPN y Fox Sports compartirán grilla y equipo periodístico.

La confirmación llegó en las últimas horas, cuando ESPN anunció que Caracas-Boca (martes, 7:30 p.m.) y Liga de Quito-River Plate (miércoles, 7:30 p.m.) se verán por sus señales y tendrán a Mariano Closs, Miguel Simón y Diego Latorre al frente de las transmisiones principales.



El debut de Boca Juniors se podrá ver por Fox Sports, con la tradicional dupla conformada por Closs y Latorre, mientras que River irá por ESPN2, y ahí Latorre será el comentarista de Simón. Ese cruce de periodistas también se verá en el duelo entre Racing y Estudiantes de Mérida: transmite Fox Sports, con Closs en relatos y Quique Wolff en comentarios.



Martes 3 de marzo

5:15 p.m. Defensa y Justicia (Argentina) vs. Santos (Brasil) ESPN & ESPN Play

5:15 p.m. Inter (Brasil) vs. Universidad Católica (Chile) Fox Sports 2

7:30 p.m. Atlético Paranaense (Brasil) vs. Peñarol (Uruguay) ESPN & ESPN Play

7:30 p.m. América de Cali (Colombia) vs. Gremio (Brasil) ESPN2 & ESPN Play

7:30 p.m. Caracas (Venezuela) vs. Boca Juniors (Argentina) Fox Sports

7:30 p.m. Independiente Medellín (Colombia) vs. Libertad (Paraguay) Fox Sports 2



Miércoles 4 de marzo

5 p.m. Barcelona (Ecuador) vs. Independiente del Valle (Ecuador) ESPN & ESPN Play

5:15 p.m. Tigre (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil) Fox Sports

5:15 p.m. Jorge Wilsterman (Bolivia) vs. Colo Colo (Chile) Fox Sports 2

7:30 p.m. Delfín (Ecuador) vs. Olimpia (Paraguay) ESPN & ESPN Play

7:20 p.m. Liga de Quito (Ecuador) vs. River Plate (Argentina) ESPN2 & ESPN Play

7:30 p.m. Junior (Colombia) vs. Flamengo (Brasil) Fox Sports

7:30 p.m. Guaraní (Paraguay) vs. Bolívar (Bolivia) Fox Sports 2



Jueves 5 de marzo

5 p.m. Estudiantes Mérida (Venezuela) vs. Racing (Argentina) Fox Sports 2

7 p.m. Binacional (Perú) vs. San Pablo (Brasil) ESPN & ESPN Play

9 p.m. Alianza Lima (Perú) vs. Nacional (Uruguay) ESPN & ESPN Play



La Nación de Argentina

GDA