Caracol  y RCN reciben 'palo' por transmisión del partido de  Colombia: ¿qué pasó?

La Selección Colombia derrotó este domingo a Venezuela en partido amistoso disputado en Estados Unidos, 1-0, por lo que Néstor Lorenzo mantiene su invicto al frente del equipo.

El partido, disputado en Miami, despertó muchas críticas, primero, por la conveniencia de este encuentro ante un rival sub-23. Y luego, por los errores que se presentaron en la transmisión del compromiso en la señal de TV.



Durante la primera media hora del partido los canales RCN y Caracol, que tienen los derechos de transmisión, no pudieron llevar una señal eficiente, por motivos ajenos a su producción.



En esos minutos, el canal Caracol tuvo una cámara a ras de pasto, que no permitía ver el panorama del partido.



Mientras tanto, RCN tuvo una cámara panorámica que no permitía ver lo que pasaba en el arco de Colombia, cuando Venezuela atacaba.

Si Venezuela ataca no se puede ver nada porque hasta ahí llega la cámara jajajajaja pic.twitter.com/TvnGax9zmK — Juan Malillo (@juanmaIillo) December 10, 2023

¿Qué fue lo que pasó?

Según explicaron los propios canales, se trató de una falla de origen de la señal internacional. Este inconveniente afectó la transmisión de los canales colombianos que tuvieron que buscar la forma alternativa de poder llevar las imágenes del partido.



Carlos Antonio Vélez, del canal RCN, comentó en sus redes. "La señal internacional del juego de @FCFSeleccionCol no llego al país,como tampoco al resto del mundo, durante 30 minutos. Los canales locales se afectaron y lo que se pudo transmitir por el

@CanalRCN, con el ánimo de prestar un servicio únicamente, fue con un recurso de emergencia. La cámara que estaba en tribuna anclada allí solo para periodismo y entrevistas salvó la mano. Qué quede claro q fue un tema de señal de origen y que lo que se hizo fue por elemental servicio que es nuestra obligación!!!!".

La señal internacional del juego de @FCFSeleccionCol no llego al país,como tampoco al resto del mundo, durante 30 minutos. Los canales locales se afectaron y lo q se pudo transmitir por el @CanalRCN , con el ánimo de prestar un servicio únicamente, fue con un recurso de… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) December 11, 2023

Por su parte, el narrador de RCN, Javier Fernández, explicó: "La transmisión de origen, la que se vio en todo el mundo, no solo en Colombia, tenía problemas técnicos. En Venezuela tuvieron los mismos inconvenientes. Utilizamos una cámara que tenemos en la parte de arriba para superar esos problemas. Los que entienden de esto saben que puede pasar”, dijo el ‘Cantante’ durante el segundo tiempo del partido".





