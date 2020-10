ConLaCamisetaDelOtro:  campaña de integración en Colombia-Venezuela

Este viernes se llevará a cabo el esperado partido Colombia vs Venezuela en el marco de las eliminatorias Mundial Catar 2022, a las 6:30 p. m. en Barranquilla.

Teniendo en cuenta que actualmente más de 1,7 millones de venezolanos se encuentran en Colombia y que este encuentro deportivo es un espacio en el que ambos países convivirán, el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA junto a otras organizaciones como OIM, ACNUR, GIFMM, Semana, La Opinión, Tiempo de Juego (El Observador), El Derecho a No Obedecer, Barómetro de Xenofobia, Asociación Salto Ángel, Coalición por Venezuela y la agencia BUHO se han aliado en una estrategia multiformato para jugársela por la integración.



Bajo el hashtag #ConLaCamisetaDelOtro la campaña busca promover una convivencia sana a través del espacio deportivo de ambos países, por ello invita a que todos y todas se unan con el fin de compartir la camisa con su igual de la nacionalidad contraria como un mensaje de integración, inclusión, respeto y convivencia, por ello.



A través de los años el fútbol ha dejado de lado las fronteras y ha invitado a que los talentos deportivos de diferentes ciudades y países jueguen en sus estadios, hagan saltar a sus tribunas y emocionen al mundo entero, sin tener en cuenta la nacionalidad de quienes portan la camiseta, este es el caso de futbolistas venezolanos como Luis Manuel Seijas, quien juega como mediocentro ofensivo en Santa Fe desde el 2008 hasta la actualidad.



El futbolista ha acompañado al equipo como capitán y se ha destacado gracias a participaciones como el gol que apuntó al arco de Franco Armani en los Cuadrangulares de la Liga Águila -II en 2014 dando el triunfo al equipo de Los Leones.



Por otro lado está Wuilker Fariñez, portero de Millonarios durante el periodo de 2017 a 2020 y ahora portero en Leeds, equipo europeo. Este fue un jugador representativo no solo para el equipo Embajador sino para el fútbol del país, este es recordado por participaciones como la triple atajada contra Nacional en la Liga Águila - I 2019 la cual le sumó puntos importantes al equipo en la clasificación.



Sumada a las participaciones de estos dos futbolistas, en Venezuela se destaca la participación de colombianos como Wilson Mena, goleador en Once Caldas en la temporada de 2008 y actualmente delantero en el equipo Estudiantes de Mérida, este futbolista ha tenido minutos de juego a destacar como lo fue en el partido del Grupo F de la Copa Libertadores en el cual, niveló el encuentro contra Alianza Lima anotando dos goles que adelantó en la tabla al equipo.



Además, otro deportista destacado es Javier Zapata quien hizo parte del equipo capitalino Caracas FC en el periodo de 2018 a 2019. En este equipo tuvo grandes participaciones como lo fue su debut, en el cual marcó el gol que declaró la victoria de su equipo como visitantes en casa del Everton de Viña del Mar por la Copa Sudamericana 2018. En 2020 fue transferido al equipo Deportivo Cali manteniendo su posición como delantero.

Estos son solo algunos de los deportistas que pasaron la frontera y cambiaron el rumbo de sus respectivos equipos no solo con grandes jugadas, sino también integrando dos países en la cancha. Por ello ser parte de este encuentro a través de redes sociales usando el hashtag #ConLaCamisetaDelOtro es una invitación a la sana convivencia en un espacio deportivo en el que la inclusión es clave para unir a dos países cambiando la historia.



Sobre el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA

Es una iniciativa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA que promueve alianzas transformadoras para generar acciones de movilización e integración económica, social y cultural en 24 municipios y ciudades con mayor presencia de población migrante venezolana, y de gran importancia para la reconciliación. Además, buscan resaltar la importancia de la memoria e identidad como herramienta de transformación y crear agentes de cambio inspirados en cuatro pilares: Confianza, Respeto, Empoderamiento y Diálogo.





