Nueva alerta: Camilo Vargas, positivo para covid-19

La convocatoria para los partidos contra Uruguay y Ecuador ha sido una de las más complicadas para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por el portugués Carlos Queiroz. Ahora, la pandemia de covid-19 podría generar una nueva baja para el equipo.

Se trata del portero Camilo Vargas, del Atlas de México. El bogotano no aparece en la formación titular del equipo, que esta noche enfrenta como visitante a Tigres.



Versiones de prensa indican que Vargas dio positivo para coronavirus y por esta razón no aparece ni en el banco de suplentes.

🚨 ¡ÚLTIMO MOMENTO: CAMILO DA POSITIVO!



🦊 Camilo Vargas no estará con @atlasfc para enfrentar a @TigresOficial luego de dar positivo por #COVIDー19.



😫 Tenía 44 partidos completos al hilo en #LigaMX. pic.twitter.com/t0R4GPJRGT — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 8, 2020

Sin embargo, a Vargas, según medios mexicanos, le habrían hecho un segunda prueba que resultó negativa. El club no ha confirmado las causas de la ausencia del colombiano en este partido. Llevaba 44 juegos seguidos como titular.



Vargas fue titular en los dos primeros partidos de la eliminatoria con Colombia por la ausencia de David Ospina, quien no pudo viajar debido a que en su club, el Nápoles, se presentó un brote de covid-19, aunque él no resultó afectado.



Noticia en desarrollo.



