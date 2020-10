Vargas habla de su asistencia a Muriel y del debut en la eliminatoria

Aunque ha sido convocado a la Selección regularmente desde 2012 y ha asistido a dos mundiales, Camilo Vargas nunca había podido atajar un partido de eliminatorias. Esta vez asumió el reto tras la ausencia de David Ospina y no solo respondió atajando, sino que también puso un pase gol, el del tercer gol del partido que le ganaron 3-0 a Venezuela.

Vargas ha atajado siete partidos con la Selección, seis de ellos como titular, y puede darse el lujo de decir que, con él en el arco, el equipo siempre ganó y que solamente le han marcado un gol, y de penalti: se lo hizo el estadounidense Jozy Altidore el 14 de noviembre de 2014, en un amistoso que Colombia ganó 2-1.



El bogotano, hoy arquero del Atlas de México, respondió virtualmente a las preguntas de los periodistas acreditados tras la victoria contra Venezuela.



¿Esperaba ser titular? "Desde el momento en que llegó la convocatoria me puse a disposición del cuerpo técnico y que ellos tomaran la decisión que tomaran. Siempre se piensa en beneficio de la Selección".



La asistencia a Luis Fernando Muriel. "Más que una jugada trabajada es como se dio el partido: en los últimos minutos ellos quizás tomaron la valentía de ir al frente, veo que hay un espacio para que Muriel pueda atacar en velocidad y gracias a Dios así se dio y pudimos marcar el tercer gol".



El crecimiento del equipo. "No solo hoy se ve el crecimiento sino a lo largo de ocho, diez años, sin generaciones que han ido cambiando la historia de la Selección y de nuestro fútbol, hoy nos ven de una manera diferente. Somos un país que en los últimos años ha exportado muchísimos más jugadores, y eso hace que nos motivemos y sigamos con ese compromiso hasta el día de hoy".



¿Le pidió consejo a David Ospina? "más allá de una relación laboral, tengo una muy buena relación con él, es un gran amigo y un excelente ser humano, sin duda tenemos comunicación constante, no solo en estos momentos sino cuando estamos alejados, creo que eso es importante para mí, tener a un referente en el arco colombiano como amigo personal".



¿Repasó las jugadas después del partido? "Más allá de las jugadas, del pase gol, creo que queda devolver un poco a las personas que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje agradecerles por la disposición, por siempre creer en mí y ahora hay que pensar en lo que se viene".



