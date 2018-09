Zapata, el más rescatable de Santa Fe en el clásico de la Suramericana

Fue tan pobre el partido entre Santa Fe y Millonarios, que el portero de los locales, Róbinson Zapata, fue el más destacado con apenas un par de atajadas. Este es el análisis individual de los jugadores 'cardenales' en el clásico de la Copa Suramericana.

Róbinson Zapata: solamente lo exigieron dos veces. Le achicó bien a Óscar Barreto en el primer tiempo, tras una mala devolución de Nicolás Gil, y luego le atajó un tiro libre al mismo Barreto. De resto, un espectador más. Seis puntos.



Carlos Arboleda: casi se lesiona de un tobillo al llegar mal a un cierre. Salió muy poco, pero no tuvo mucho problema para cumplir en defensa. Seis.



Héctor Urrego: la pelota no llegó mucho por su zona, así que no pasó mayores trabajos. No tuvo opciones para lucirse en ataque. Seis.



Carlos Henao: se fue lesionado tras haber tenido una noche relativamente tranquila. Seis.



Nicolás Gil: no se vio cómodo jugando como lateral. Cometió un error grave que pudo haberle costado un gol a Santa Fe. También se fue lesionado. Cinco.



Juan Daniel Roa: entró bien en el plan de Santa Fe, primero presionando y luego, aguantando. Cuando Millonarios se quedó con diez, fue el sacrificado. Seis.



Yeison Gordillo: terminó con tarjeta amarilla, después de una noche con más lucha que fútbol. Cinco.



Baldomero Perlaza: se perdió la más clara para Santa Fe en el primer tiempo: de frente al arco de Faríñez, tiró la pelota por un costado. En marca, cumplió. Cinco.



Diego Guastavino: ni a la hora de cobrar tiros libres, ni para ayudar en marca, ni oara crear. Flojísimo. Cuatro.



Luis Manuel Seijas: no es la mejor versión del venezolano en Santa Fe. Muy perdido y desconectado. Cuatro.



Arley Rodríguez: se le abona su espíritu de lucha, pero nunca le llegó la pelota. Cuatro.



Edwin Herrera: entró para el segundo tiempo por Gil. Su trabajo no se notó mucho, porque Millonarios atacó muy poco por esa banda. Seis.



Javier López: reemplazó a Henao (22 ST). Tuvo un partido limpio, sin cometer faltas, y muy seguro. Sin calificación.



Facundo Guichón: reemplazó a Roa (33 ST), cuando Sanguinetti decidió atacar más tras la expulsión de Carrillo. No se notó. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc