Sin puntos y sin figura: uno por uno de la pálida Selección Colombia

En un partido de pesadilla, Colombia termina goleado por Uruguay. No hubo respuesta colectiva ni individual. Este es el uno por uno en este pobre partido del equipo de Carlos Queiroz.

David Ospina: se lleva tres goles, pero no por su responsabilidad, aunque el tercer fue un tiro lejano. Hizo una doble atajada de las suyas y así evitó otro gol. Pero le entraron tres... (5)



Juan Guillermo Cuadrado: la carta secreta de Queiroz no funcionó. Jugó de lateral derecho y no fue determinante ni arriba ni atrás. Quedó desaprovechada toda su capacidad ofensiva. (4)



Yerry Mina: ay, Mina. Primero hizo un antipase que era para Lerma y derivó en un regalo con moño para Uruguay en el primer gol. Lo bueno que hizo después quedó empañado. Y para colmo, para no dormir, se fue expulsado (3)



Jeison Murillo: atento en los duelos y en los despejes, pero también queda empañado por la goleada. Hizo un penalti muy discutido (5)



Johan Mojica: proyectado al ataque, con confianza. Tiró un par de centros peligrosos y metió el remate que sus compañeros no hicieron. (5)



Mateus Uribe: no pudo ser el socio de James, ni de Cuadrado, ni de Mojica cuando fue a la izquierda. (4)



Wilmar Barrios: fue el sacrificado. Se tuvo que ir muy rápido por el replanteo de Queiroz. (Sin nota)



Jefferson Lerma: impreciso en los pases, sin ser el Lerma que se esperaba, el que fue figura en los dos anteriores partidos. En el primer gol queda expuesto por el mal pase de Mina. (4)



James Rodríguez: el ‘10’ no fue ni un ‘5’. Jugó como a media máquina. El talento se quedó metido en su pierna zurda. Y no salió. Para colmo, cometió un error in-so-li-to

en el segundo gol. (3)

Luis Fernando Muriel: ni por la izquierda ni por la derecha. El Muriel explosivo no estuvo. Fue un Muriel apagado. (3)



Duván Zapata: un toro enjaulado entre paredes uruguayas. Cada que recibió el balón, que no fue mucho, se estrelló contra esos muros. Se rebuscó sus libertades y generó algunas opciones. (5)



Luis Díaz: entró al minuto 31 del primer tiempo por Barrios y fue el explosivo, el dinámico, el diferente. (5)



Alfredo Morelos: entró por Muriel (15 ST). El cambio era necesario, pero Morelos no fue la solución. (4)



Edwin Cardona: entró por Uribe (20 ST). Debió haber entrado antes. (Sin nota)





Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET