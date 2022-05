Cali vuelve a La Bombonera, un escenario que lo hizo temblar

Deportivo Cali regresa este jueves a un escenario que marcó un hito en su historia, La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors. Sale por un cupo en los octavos de final de la Copa Libertadores, casi 44 años después de haberse convertido en el primer club colombiano en llegar a la final de este torneo.



Ese equipo está en la memoria de los hinchas que vivieron esa histórica campaña de 1978. Y los que nacieron después y heredaron la pasión por el Cali escucharon, seguramente, y más de una vez, la gesta de un equipo que marcó época.



(Deportes Tolima: gran triunfo en Brasil y va a octavos en la Libertadores)

La llegada de Carlos Bilardo cambió al Deportivo Cali

El responsable del equipo era Carlos Salvador Bilardo, un entrenador argentino al que Alex Gorayeb, presidente del Deportivo Cali, contrató en 1977 para romper la hegemonía que tuvo un año antes el maestro de Bilardo, Osvaldo Juan Zubeldía, con Atlético Nacional.



(Lea también: 'Byron Castillo debe decir la verdad': reacción de Chile para ir al Mundial)



Bilardo revolucionó la forma de trabajar en el fútbol colombiano. "Antes se trabajaba a una sola jornada. Incluso, en mis primeros años como jugador, a uno lo citaban al estadio el mismo día del partido, almorzábamos y a jugar. Y cuando terminaba el juego, uno salía directamente para la casa, sin revisión médica ni nada. Con Bilardo las cosas cambiaron. Incluso, hacía cosas como hacer abrir el estadio, y el Cali pagaba, para que entrenáramos de noche, a la misma hora de los partidos que teníamos que jugar", recordó uno de sus alumnos más aventajados, Fernando 'Pecoso' Castro.

Carlos Bilardo Foto: Archivo EL TIEMPO

En ese primer año con el Cali, Bilardo alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores y allí comenzó la historia de la rivalidad con Boca Juniors. El sistema del torneo era de dos triangulares, de los que salían los dos finalistas. La zona la completaba Libertad, de Paraguay.



El técnico de Boca era Juan Carlos Lorenzo y ya existía cierta pica. Boca tuvo que jugar primero en Colombia. Lorenzo se había quejado de que el partido entre Cali y Libertad no fue televisado en Argentina, según él, por orden del 'Narigón'.



Justamente, el tema de los videos era una obsesión para Bilardo. "Don Aurelio (Grimberg, directivo del Cali) mandaba a grabar todo. Incluso varias veces vi al camarógrafo hasta en los entrenamientos, grababa el trabajo físico, el trabajo táctico, todo eso quedaba ahí. A través de los videos, Bilardo podía ver cómo jugaba el equipo, qué era lo que quería, si estaba dando el resultado que uno esperaba", señaló 'Pecoso'.



"Con esos videos uno también se daba cuenta de qué era lo que hacía el rival, cómo cobraba, cómo hacía las barreras, cómo se movía la defensa, el medio campo. Empezamos a tener un conocimiento total del rival. Ese fue uno de los grandes avances que tuvimos en la época", añadió.

Antes del partido, Lorenzo fue con su equipo a hacer el reconocimiento de la cancha del Pascual Guerrero. El DT de Boca dio la orden expresa de no dejar entrar a nadie. Bilardo, muy hábil, se trepó a un alambrado y se hizo tomar una foto. Y comenzó a gritar: "Lorenzo, ¡te estoy espiando!".



El ambiente tenso siguió en el hotel de concentración de Boca, donde hubo un incidente entre cuatro jugadores y un huésped que fue agredido. Terminaron en una comisaría.



(Además: ¡Santiago Buitrago, el gran ganador de la etapa 17 del Giro de Italia 2022!)



Los dos juegos entre Cali y Boca terminaron 1-1 y los argentinos avanzaron a la final, que luego ganaron al ganarle a Cruzeiro en el primer desempate desde el punto penalti en la historia de la Libertadores.



Los caminos fueron muy distintos para Boca y Cali en 1978. Mientras los argentinos entraron directamente a semifinales por su condición de campeón, los colombianos tuvieron que jugar fase de grupos contra Junior y los uruguayos Danubio y Peñarol. Clasificó con solvencia.



Luego, Cali resolvió con dos goleadas, contra Alianza Lima y Cerro Porteño, ambas como visitante, su paso a la disputa del título, algo que ilusionó a sus hinchas. Boca, por su parte, dejó atrás a River Plate y Atlético Mineiro para alcanzar su segunda final consecutiva.

Cali vs. Boca en 1978 Foto: Archivo EL TIEMPO

La fecha de la final, un partido que se perdió contra Boca



Antes de disputar el duelo contra Boca, Cali perdió un duelo muy importante. Envalentonado por la forma como clasificó, el equipo de Bilardo llegaba impulsado. Boca, en cambio, sufrió para meterse en la final. La idea inicial era jugar las finales el primero y el 8 de noviembre, 15 días después de las semifinales.



"El presidente de Boca Juniors, el veterano Alberto J. Armando, no permitirá que los partidos con el Cali se realicen inmediatamente", escribió el corresponsal de EL TIEMPO Florentino Corrales. "Armando, conocedor del alza que vive el cuadro colombiano, no arriesgará tanto y dejará que pase por lo menos un mes", agregó.

El tema surtió efecto, sobre todo, por el calendario del Cali: mientras esperaba el duelo contra Boca, Bilardo y su grupo tuvieron que exprimirse para jugar el cuadrangular semifinal contra Nacional, Junior y Cristal Caldas. Debió esperar a la última fecha para avanzar a la final. Boca, mucho más descansado, llegó con ventaja.



(Le puede interesar: Faustino Asprilla revela por quién votará en las elecciones presidenciales)



El 23 de noviembre de 1978, en el Pascual Guerrero, Boca y Cali empataron 0-0. Y cinco días después, la cita era en La Bombonera. El cuerpo técnico de los azucareros hacía milagros para tener el grupo completo. Diego Umaña, el '10' del equipo, se había perdido la ida por lesión. Logró llegar a Argentina, pero no lo hizo en la mejor forma.

Mañas, perros y pólvora, factores en contra del Cali



En la Copa de esa época se manejaban intrigas y se aprovechaba cualquier factor para sacar ventaja. En esos años, la Policía en los partidos tenía perros alrededor de la cancha para usarlos en caso de que hubiera incidentes.



Sin embargo, Lorenzo, el DT de Boca, se las ingenió para usarlos de otra forma y fastidiar a los jugadores del Cali. Los ubicó estratégicamente cerca de las esquinas, de manera que, cuando los rivales intentaran levantar un córner, el perro no les dejara espacio. Las principales víctimas del acoso canino fueron Diego Umaña y Ángel María Torres.



No fue la única estrategia. Lorenzo hizo correr la voz de que a Boca lo habían maltratado en la ida en Cali. Así, calentó el ambiente y La Bombonera, que de por sí ya intimidaba, ya tenía un factor adicional a favor de los xeneizes.



Claro que los hinchas se hicieron sentir desde mucho antes. La noche anterior al partido, la barra brava de Boca llegó frente al hotel donde estaba concentrado el Deportivo Cali y le dio una serenata con cantos y mucha, mucha pólvora.



El partido fue una tortura para el Cali. Y hubo una figura preponderante en ese encuentro, el puntero izquierdo Hugo Osmar Perotti, que años después jugó, sin mucho suceso, en Atlético Nacional. A los 15 minutos, un zurdazo suyo, tras un centro del lateral Rubén Suñe, se convirtió en el 1-0.



(En otras noticias: Deportes Tolima: gran triunfo en Brasil y va a octavos en la Libertadores)



En el segundo tiempo, Cali cometió demasiados errores y Boca no lo perdonó. Primero, a los 16, un pelotazo de Suñé tomó muy mal parado a 'Pecoso', que quedó mal perfilado y perdió en la carrera con Ernesto Mastrángelo, quien enganchó hacia adentro y remató cruzado. Ya la final se ponía 2-0.



El tercer tanto, a los 28 de la segunda etapa, también contó con algo de suerte: un saque largo del portero Hugo Gatti pegó en la cabeza de Carlos Horacio Salinas, que estaba de espaldas a la jugada. La pelota salió disparada hacia el arco de Pedro Zape y el propio Salinas ganó en velocidad y remató desde el borde del área.



Y el cuarto, a tres minutos del final, también llegó de un grave error de la defensa. Henry Caicedo quiso controlar un balón, se le fue largo y Perotti se lo robó y remató, otra vez desde afuera del área. La final terminó en paliza.

Así reaccionaron los protagonistas hace 43 años



"Lo único que me entristece es el marcador, jamás el resultado. Después de todo, jugar la final de la Copa aquí en La Bombonera es una honra", se sinceró Gorayeb después del partido con el enviado especial de EL TIEMPO, Camilo Tovar Ramos. "Esto es sencillamente infernal, pero es algo que vale la pena vivir. Jamás había visto a 60 mil personas gritar como lo han hecho esta noche", añadió.



A su vez, Bilardo se consolaba tras una noche en la que, seguramente, no pegó el ojo. "Un resultado como este no puede borrar el trabajo de todo un año. Esto ya pasó y buscaremos ahora hacer lo mejor posible las cosas para que el Cali esté nuevamente el año entrante en la Copa Libertadores", declaró.



Bilardo cumplió: menos de un mes después de esa final, Cali volvió a clasificar a la Libertadores, con un gol olímpico de Ángel María Torres en el último minuto contra Nacional, en el Atanasio Girardot. Pero ese fue su último partido con el club. Los azucareros tardaron 21 años en regresar a la final.



Después de esa final, Cali volvió tres veces a La Bombonera. Nunca pudo ganar. De hecho, la última vez que estuvo allí terminó goleado: 6-2, en 2016, con un protagonista de esa final en el banco, 'Pecoso' Castro. Ahora vuelve a ese estadio. Le basta un empate para seguir en carrera. Se escribe una nueva historia.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc