Cali pide revisión de la calificación del Pascual Guerrero

Recientemente, la FIFA calificó a Colombia en el último lugar, con 2.8 puntos sobre 5, entre los tres países postulados como candidatos a la sede del Mundial Femenino de 2023. Según el ente rector, cumple los requisitos mínimos, pero requiere de inversiones significativas para nivelarse con las dos opciones restantes y en el tiempo que falta existe el riesgo de que no puedan ejecutarse.

Los adversarios en dicha aspiración son Japón (que obtuvo 4.1 puntos) y la propuesta conjunta de Australia y Nueva Zelanda (3.9), pero pese a que evidentemente son naciones con mayor infraestructura, quedó en el ambiente un sinsabor por la baja evaluación de los estadios del país.



De ellos, el mejor calificado fue el Hernán Ramírez Villegas (Pereira, 2.9), seguido del Atanasio Girardot (Medellín, 2.8) y luego el Pascual Guerrero (2.6), de Cali, donde quedó la ‘espinita’ de que dicha valoración no es actualizada, ya que el escenario ha recibido mejoras durante este año y la FIFA no ha enviado ningún emisario para constatarlo.



Por ello, Futbolred contactó a Carlos Diago, secretario de Deporte y Recreación de la capital vallecaucana, a quien no le cabe en la cabeza que de una de las canchas en que se jugó el Mundial Sub 20 hace 9 años, ahora se diga que “no tiene las medidas reglamentarias”.



El funcionario sostuvo que “estamos sorprendidos, diciéndole a la FIFA que vengan al Estadio Pascual Guerrero para que hagan una evaluación de nuestro estadio, ya que esa información no cuadra con el estado actual del escenario en este momento”. También señaló que si América necesita usarlo en el reinicio de la Liga, no tendrá ningún inconveniente.



¿De dónde cree que la FIFA sacó la información para la calificación? “Primero, tengo aclarar que la FIFA no ha tenido emisarios ese año en el Estadio Pascual Guerrero ni ha solicitado ninguna información del escenario. Me imagino y he estado averiguando que en noviembre de 2019 el Ministerio de Deporte pidió una información del estado del escenario y es muy distinta a lo que tiene hoy el Pascual Guerrero. En ese tiempo se estaba haciendo la medición de la iluminación, que era de 1.400 luxes, y ahora estamos en 1957 luxes”.



En cuanto a las ocasiones en que el estadio ha sido evaluado, dijo que “cabe anotar que este año hemos tenido dos visitas de la Conmebol, una para Copa Libertadores y otra por Copa América, y en ambas tenido una buena calificación, en la que el estadio cumple para poder realizar estas competiciones. Por eso América pudo jugar en febrero la Copa Libertadores, ya que se adecuaron los camerinos del local y de visitante, también los bancos de suplentes, la silletería, todo fue adecuado.

Aparte de eso para la Copa América nos hicieron la solicitud de poder mejorar el tema de conexión y puntos eléctricos, eso lo tuvimos en cuenta y en marzo comenzó a realizarse, solo que por la pandemia tocó suspenderlo, aunque desde hace ocho días retomamos las obras. Repito que esta calificación no refleja el estado del Pascual Guerrero al día de hoy”.



Sobre lo que más le llama la atención de lo que la Fifa calificó como falencias, sostuvo que “el tema de la cancha, no entiendo por qué aparece que no tiene las medidas reglamentarias, en Cali hemos realizado el Mundial Sub 20 de 2011, los World Games, Copa Libertadores. En cuanto a la iluminación estamos cumpliendo a ras, pero cumpliendo, porque ahora está en 1.957 luxes. El tema de la conectividad y los puntos en la zona VIP ya comenzamos las adecuaciones. Eso sería el total para cumplir al 100%”.



¿Le van a enviar una solicitud a la Fifa para que haga una evaluación ajustada a la actualidad? “Claro, ese comunicado se basó en el estado de noviembre de 2009 y no de junio de 2002, por eso les vamos a solicitar que vengan y evalúen el estado actual del Estadio Pascual Guerrero, que no se ve reflejado en la calificación que ellos presentaron”.



¿Ustedes son conscientes de que la Fifa es más estricta que la Conmebol? “Eso está claro, pero no es la primera vez que Cali va a hacer un mundial de fútbol; en este mismo estadio ya hicimos el Mundial masculino Sub 20, estamos dispuestos a lo que haya que mejorar, pero vamos a buscar que vengan directamente. Aunque quedamos de terceros a nivel nacional hay puntos que no se ven reflejados, como la iluminación, y quedamos extrañados con lo de las medidas de la cancha”.



Sobre la inversión que se hará a raíz de la Copa América, que será el próximo año, Diago reveló que “alrededor de 5.200 millones y ya reiniciamos las obras, se está puliendo para pintar la silletería, hacer obras de embellecimiento y una zona VIP de prensa en el tercer piso de Occidental. Teníamos presupuestado entregarlo antes de junio, pero por la interrupción a raíz de la pandemia será para diciembre, con los requerimientos de la Conmebol para Copa América”.



Marco Antonio Garcés.

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces