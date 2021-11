Se acabó el camino del Deportivo Cali en la Libertadores femenina

Deportivo Cali se despidió en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2021, luego de perder 2-1 este sábado contra Nacional de Uruguay, en el estadio Manuel Ferreira, de Asunción (Paraguay).

El partido estuvo marcado por un desastroso arbitraje de la paraguaya Zulma Quiñónez, quien no dio un penalti en favor de las vallecaucanas en el complemento por falta a Linda Caicedo.



(Lea también: Las cuentas de Colombia para clasificar, tras el triunfo de Argentina)

Cali no hizo un buen partido contra Nacional

El campeón colombiano, que se había convertido en la sensación del certamen continental, jugó su peor partido en el torneo, lejano a lo que se le vio en la primera fase, y aunque terminó metido en terreno adversario hasta el tiempo de adición, las uruguayas se defendieron con todo y evitaron la igualdad.



Tal como se esperaba, no fue sencillo superar ese doble bloque 5-3 de las ‘charrúas’, al punto que la goleadora del certamen, Tatiana Ariza, pasó inadvertida en el primer periodo y debió bajar hasta mitad de cancha para tener un respiro, y solo a los 45 minutos pudo rematar al arco.



El complemento, en cambio, resultó más favorable para las dirigidas por Diego Testas, que aparte de presionar a la defensa verdiblanca lograron la neutralización de las jugadoras clave de John Albert Ortiz.



El conjunto celeste se mostraba muy rápido con sus transiciones, mientras Cali no tuvo la habitual generación y se, aproximaba gracias a la habilidad de Linda Caicedo.



En el minuto 4 la primera opción fue para Cali con Linda Caicedo por derecha, pero no tuvo ángulo para anotar. Yamila Barell respondió con un disparo por encima.



(Además: Francia y Bélgica ya están en el Mundial de Catar 2022)

El golazo de Linda Caicedo que ilusionó al Cali

Linda tuvo su revancha con un golazo, o como dicen ahora: “Un gol de otro partido”. Arrancó desde la bomba central, superó con balón dominado y en velocidad a cinco rivales, la última Antonella Ferradans, y a la salida de la arquera Josefina Villanueva definió abajo con pierna zurda para el 1-0 a los 10 minutos.



En el minuto 17, Farlyn Caicedo recibió amarilla por una falta en mitad de cancha.



Nacional empató a los 19 a través de Yamila Badell tras un cobro profundo desde la derecha y la mala marcación de la zaga verdiblanca. Después de la acción Badell sufrió un tirón y tuvo que salir, reemplazada por Valentina Morales.



Farlyn también estuvo cerca del segundo, pero la golera Villanueva salvó a su equipo a los 23. Carolina Arias Vidal recibió la amarilla a los 43.



Para el segundo tiempo el compromiso se tornó más equilibrado, aunque las aproximaciones al arco rival fueron de Nacional, haciendo ver incómodo al cuadro ‘azucarero’. Daniela Montoya y Paula Medina poco se conectaron con Linda y Tatiana, lo que facilitó el accionar del equipo uruguayo.



Luciana Gómez probó con un derechazo a los 12, pero Priscila Tapia estaba bien ubicada. Luego la atacante Valentina Morales por poco anota la ventaja uruguaya, pero la guardameta costarricense achicó bien por derecha.



En Cali entraron María Camila Reyes por Paula Medina y Lorena Bedoya por María Morales. Lamentablemente el equipo colombiano perdió el balón y las acciones ofensivas estuvieron a cargo de su rival, especialmente con la pelota quieta.

El gol que sentenció la eliminación del Cali

Lamentablemente, en algo de lo que también estaba avisado Cali, Esperanza Pizarro puso en ventaja a Nacional a los 32 minutos al recepcionar un pelotazo desde mitad de cancha, superar a Kelly Ibargüen y vencer a Priscila. Sin embargo, estaba adelantada unos centímetros, pero ni la asistente Laura Miranda ni la árbitra paraguaya Zulma Quiñónez se percataron.

⚽💪 ¡Golazo de @CNdeFfemenino! ¡Pizarro recibió dentro del área y remató para marcar el gol de la remontada!



🏆 CONMEBOL #LibertadoresFEM pic.twitter.com/nHDWg3PAJX — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) November 13, 2021



Solange Lemos, que recién había ingresado, por poco convierte el tercero a los 36.



En una de las pocas llegadas del segundo tiempo, Linda Caicedo ‘engatilló’ por la derecha, pero una defensa uruguaya le bloqueó el remate a los 40 minutos.

El penalti que reclama el Deportivo Cai

Y lo peor es que la árbitra de nuevo perjudicó al Cali al dejar de sancionar un penalti de Maytel Costa sobre Linda cuando se disponía a rematar a los 44.



(En otras noticias: Valteri Bottas saldrá primero en el GP de Brasil)

🏆 ¡Penal claro que no le pitan al Cali!#LibertadoresFemxWIN pic.twitter.com/rqOhIzWH4G — Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) November 13, 2021

La alegría de las ‘charrúas’ en el pitazo final contrastó con la tristeza ‘azucarera’ y el enfrentamiento entre varias de las jugadoras de ambos clubes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces