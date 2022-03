Deportivo Cali ha demandó a River Plate ante la Fifa debido al incumplimiento del club argentino en la negociación del jugador Agustín Palavecino.

Marco Caicedo, presidente del elenco vallecaucano, aseguró que el club argentino no ha cancelado un porcentaje del pase.



Advierte el dirigente que Cali reclama la suma de 1.700.000 dólares más el 30 por ciento más del pase, que River debió abonar en diciembre pasado y que n ha hecho efectivo.

Habla el presidente del Cali



"Intentamos por todos los medios amigables, como asisten las buenas relaciones entre los clubes, hasta que ellos no volvieron a responder y nos tocó recurrir a interponer la demanda ante la FIFA. Hemos tenido paciencia, hasta que pararon de respondernos y no tuvimos más recursos", declaró Caicedo al Diario Olé de Argentina.



Aclara el periódico que River compró el 35 por ciento del pase del jugador en 1.800.000 dólares, pero en el contrato quedó establecido que los argentinos debían de una obligación de compra de un 30 por ciento extra si Palavecino jugaba la mitad de los compromisos de ese año.



Y eso pasó el 7 de noviembre, cuando estuvo en la formación en el juego contra Patronato, por lo que River debió de abonar esa cantidad.



El diario consultó con la dirigencia de elenco de Núñez, pero les confirmaron que no había recibido ninguna comunicación sobre el tema.



Deportes