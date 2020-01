¡Completo! Este es el calendario oficial de la Copa América 2020

Este martes se definió en el sorteo de la Copa América del próximo año, que se jugará en Colombia y Argentina. En el sorteo quedó definido que Australia jugará en el Grupo A y Catar, en el B.

Conozca el calendario completo:

Primera fecha

Grupo A

Argentina vs. Chile (12 de junio, Monumental, de Buenos Aires)

Australia vs. Uruguay (13 de junio, Córdoba)

Paraguay vs. Bolivia (13 de junio, Mendoza)



Grupo B

Colombia vs. Ecuador (13 de junio, El Campín, de Bogotá)

Brasil vs. Venezuela (14 de junio, Cali)

Perú vs. Catar (14 de junio, Medellín)

Segunda fecha

Grupo A

Argentina vs. Uruguay (16 de junio, Córdoba)

Chile vs. Bolivia (16 de junio, Mendoza)

Paraguay vs. Australia (17 de junio, La Plata)



Grupo B

Colombia vs. Venezuela (17 de junio, Pascual Guerrero, de Cali)

Ecuador vs. Catar (18 de junio, Bogotá)

Perú vs. Brasil (18 de junio, Barranquilla)

Tercera fecha

Grupo A

Argentina vs. Paraguay (20 de junio, Buenos Aires)

Uruguay vs. Chile (21 de junio, Mendoza)

Australia vs. Bolivia (22 de junio, La Plata)



Grupo B

Colombia vs. Perú (21 de junio, Atanasio Girardot, de Medellín)

Venezuela vs. Ecuador (22 de junio, Bogotá)

Brasil vs. Catar (23 de junio, Barranquilla)

Cuarta fecha

Grupo A

Chile vs. Paraguay (25 de junio, Córdoba)

Argentina vs. Australia (26 de junio, Buenos Aires)

Uruguay vs. Bolivia (26 de junio, La Plata)



Grupo B

Colombia vs. Brasil (27 de junio, Metropolitano, de Barranquilla)

Ecuador vs. Perú (27 de junio, Medellín)

Venezuela vs. Catar (28 de junio, Cali)

Quinta fecha

Grupo A

Argentina vs. Bolivia (30 de junio, La Plata)

Uruguay vs. Paraguay (30 de junio, Santiago del Estero)

Australia vs. Chile (30 de junio, Córdoba)



Grupo B

Colombia vs. Catar (1º de julio, Metropolitano, de Barranquilla)

Venezuela vs. Perú (1º de julio, Cali)

Brasil vs. Ecuador (1º de julio, Bogotá)

Cuartos de final

4 de julio

1B vs. 4A (1)

Barranquilla



2B vs. 3A (2)

Cali





5 de julio

1A vs. 4B (3)

Buenos Aires



2A vs. 3B (4)

La Plata

Semifinal

8 de julio

Ganador 1 vs. Ganador 2

Medellín



8 de julio

Ganador 3 vs. Ganador 4

Córdoba

Tercer puesto

11 de julio

Bogotá

Final

12 de julio

Barranquilla



DEPORTES