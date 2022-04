Después de meses de espera, ya están definidos los ocho grupos del Mundial de Catar. Así las cosas, con tan solo un par de países pendientes de asegurar su clasificación (por los repechajes), lo que falta es que llegue el 21 de noviembre para que la cita mundialista empiece.

Aquí le presentamos el cronograma del Mundial de Catar para que tenga lista su agenda y no se pierda el increíble evento.



La inauguración

El partido inaugural de Catar 2022, entre el país anfitrión y Ecuador se jugará el lunes 21 de noviembre, a las 5 a.m., hora de Colombia.



El juego se dará en el Estadio Al Bayt, de la ciudad de Jor, que tiene una capacidad para 60.000 espectadores.



Fase de grupos

La fase de grupos del Mundial de Catar 2022 se jugará entre el lunes 21 de noviembre y el viernes 2 de diciembre.



Cada día, habrá cuatro partidos. Así se llegará al total de 48.



Los horarios de la mayor parte de esta fase, en Colombia, serán así: 5 a.m., 8 a.m., 11 a.m. y 2 p.m.



Los juegos de la última jornada (del martes 29 de noviembre al viernes 2 de diciembre) se jugarán a las 10 a.m. o las 2 p.m.



Octavos de final

La fase de los mejores 16 se jugará entre 3 y el 6 de diciembre.



En esos días, habrá dos juegos por día. El primero a las 10 a.m. y el otro a las 2 p.m.



Cuartos de final

Los partidos de los cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 10 de diciembre.



Los juegos serán a las 10 a.m. y a las 2 p.m. Dos en cada horario.



Semifinales

El primer partido de las semifinales de Catar 2022 se jugará el 13 de diciembre, a las 2 p.m.



El segundo encuentro de esta fase se dará el 14 de diciembre, a las 2 p.m.

La gran final y el partido por el tercer puesto

El penúltimo partido del Mundial de Catar 2022, en el que se juega por el tercer lugar, ocurrirá el 17 de diciembre a las 10 a.m. La gran final del torneo se jugará el 18 de diciembre, a las 10 a.m.

