¡Alístese! Este es el calendario y programación del Mundial de Clubes

¿Se le puede vencer? Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores, Monterrey, ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf, y los otros cuatro equipos participantes en el Mundial de Clubes desafían al campeón de Europa y rival a batir en Catar: el Liverpool de Jürgen Klopp.

Dominador con mano de hierro de la Premier League con 8 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Leicester, y 14 sobre su máximo rival, el Manchester City de Pep Guardiola, la escuadra 'Red' parece en la actualidad aún más intimidante que cuando elevó su sexta Liga de Campeones al cielo de Madrid el pasado 1 de junio.



La formación inglesa, que se inclinó en la final en la única edición mundialista en la que participó, en 2005 contra el Sao Paulo brasileño, no entrará en liza hasta las semifinales, el próximo 18 de diciembre en el Estadio Internacional Khalifa.



Esa noche, el subcampeón de las Copas Intercontinentales -antecesora del actual Mundial de Clubes- de 1981 y 1984 podría enfrentarse al Monterrey mexicano, que participó por última vez en esta competición en 2013.



Los 'Rayados', a los que dirige el técnico argentino Antonio 'Turco' Mohamed, ex del Celta de Vigo español, querrán mejorar su papel de aquella edición de hace seis años, cuando fueron eliminados 2-1 por el Raja Casablanca en cuartos de final. Los mexicanos llegan en un momento dulce luego de clasificarse a la final del torneo Apertura, que tendrá lugar el 26 y 29 de diciembre contra el América.

El recuerdo de 1981 para Flamengo

Otro que llega eufórico al país asiático es el Flamengo de Jorge Jesús y 'Gabigol', que iniciará su andadura en la primera semifinal, el 17 de diciembre, contra el Esperance tunecino, campeón de África, o el Al Hilal saudita, campeón de Asia, quienes chocan el 14 de diciembre.



El 'Mengao' conquistó heroicamente a finales de noviembre frente a River Plate su segunda Libertadores, 38 años después de la primera, y aterrizará en Catar con el Brasileirao también bajo el brazo.



De esta manera, el 'Fla' aspira a culminar un extraordinario 2019 sentándose en el trono del Mundial de Clubes, algo que no logra un país no europeo desde 2012, cuando el Corinthians se impuso 1-0 al Chelsea.



No sería la primera vez que los rojinegros se alzan como el mejor club del planeta. En 1981, luego de llevarse la Libertadores, se proclamaron campeones de la Intercontinental ante, precisamente, el Liverpool, en un equipo que capitaneaba el mítico Zico.

Xavi, de jugador a entrenador

"Ese Flamengo era espectacular, con un montón de jugadores de calidad", declaró en una entrevista con la Fifa el atacante Bruno Henrique, uno de los puntales de los brasileños. "Fue la generación más exitosa del Flamengo y nos ha inspirado muchísimo. Queremos emular los logros de Zico y compañía", añadió.



El Mundial de Clubes da comienzo el miércoles con el partido de primera ronda entre el sorprendente Hienghène Sport de Nueva Caledonia, campeón de Oceanía, y el Al Sadd que entrena la leyenda española Xavi Hernández, clasificado por ser el campeón de Catar, país anfitrión.



El catalán, que pasó en mayo de ser jugador a entrenador del cuadro catarí, reconoció en una entrevista con la Fifa que "el cambio ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo a pensar".



"Como jugador no tienes que pensar en nada que no sea entrenar y trabajar bien. Ahora controlas un grupo de 40-50 personas, tienes que preparar el entrenamiento, pensar en qué rival tendrás... Son muchas cosas, pero me gusta, estoy disfrutando", explicó.

Calendario

Miércoles 11 de diciembre

Play-off

Al-Sadd vs. Heinghene Sport

Hora: 12:30 p. m.

TV: Fox Sports



Cuartos de final

Sábado 14 de diciembre

Al Hilal vs. Es Tunis

Hora: 9 a. m.

TV: Fox Sports



Monterrey vs. Por definirse

Hora: 12:30 p. m.

TV: Fox Sports



Quinto puesto

Martes 17 de diciembre

Por definirse vs. Por definirse

Hora: 9:30 a. m.

TV: Fox Sports



Semifinal

Martes 17 de diciembre

Flamengo vs. Por definirse

Hora: 12:30 p. m.

TV: Fox Sports



Miércoles 18 de diciembre

Por definirse vs. Liverpool

Hora: 12:30 p. m.



Tercer puesto

Sábado 21 de diciembre

Por definirse vs. Por definirse

Hora: 9:30 a. m.

TV: Fox Sports



Final

Sábado 21 de diciembre

Por definirse vs. Por definirse

Hora: 12:30 p. m.

TV: Fox Sports



