Luego de instalarse en el Grupo B junto a Inter de Porto Alegre, Nacional de Uruguay y Metropolitanos de Venezuela, Independiente Medellín conoció en detalle el calendario de la fase de grupos con día y horario de los partidos.

Los de David González se estrenarán en condición de local ante los brasileños en Semana Santa.

Conozca el fixture completo para el rojo antioqueño que terminará la fase de grupos visitando Caracas y Porto Alegre.

El calendario del DIM

Fecha 1

Ind. Medellín vs Internacional

Día: Martes, 4 de abril de 2023

Hora: 7:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN / Fox Sports / Paramount +



Fecha 2

Club Nacional vs Ind. Medellín

Día: Miércoles, 19 de abril de 2023

Hora: 5:00 pm

Estadio: Gran Parque Central

TV: ESPN / Fox Sports / Paramount +



Fecha 3

Ind. Medellín vs Metropolitanos

Día: Miércoles, 3 de mayo de 2023

Hora: 9:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN / Fox Sports / Paramount +



Fecha 4

Ind. Medellín vs Club Nacional

Día: Martes, 23 de mayo de 2023

Hora: 7:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN / Fox Sports / Paramount +



Fecha 5

Metropolitanos vs Ind. Medellín

Día: Jueves, 8 de junio de 2023

Hora: 5:00 pm

Estadio: Olímpico

TV: ESPN / Star +



Fecha 6

Internacional vs Ind. Medellín

Día: Miércoles, 28 de junio de 2023

Hora: 5:00 pm

Estadio: José Pinheiro Borba

TV: ESPN / Fox Sports / Paramount +

