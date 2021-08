Prográmese con los horarios de la eliminatoria al Mundial 

Tres jornadas de la eliminatoria al Mundial de Catar se disputarán en septiembre, y Colombia jugará contra Bolivia, Paraguay y Chile.



(Le puede interesar: La altura de La Paz: ¿cómo afecta a los jugadores de la Selección Colombia?)

Esta es la programación de esta triple jornada:



Jueves 2 de septiembre:

Bolivia vs. Colombia (3 p. m.)

Ecuador vs. Paraguay (4 p. m.)

Venezuela vs. Argentina (7 p. m.)

Chile vs. Brasil (8 p. m.)

Perú vs. Uruguay (8 p. m.)



Partidos domingo 5 de septiembre

Ecuador vs. Chile (4 p. m.)

Paraguay vs. Colombia (5 p. m.)

Brasil vs. Argentina (2 p. m.)

Perú vs. Venezuela (8 p. m.)

Uruguay vs. Bolivia (5 p. m.)



Partidos jueves 9 de septiembre

Uruguay vs. Ecuador (5:30 p. m.)

Paraguay vs. Venezuela (5:30 p. m.)

Colombia vs. Chile (6 p. m.)

Argentina vs. Bolivia (6:30 p. m.)

Brasil vs. Perú (7:30 p. m.

