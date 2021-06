Así es el calendario de la selección Colombia en la Copa América 2021

Luego de la doble programación de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, con un saldo favorable de 4 puntos, tras la victoria sobre Perú y el empata con Argentina, la selección de Colombia debutará el domingo 13 de junio en la Copa América frente a Ecuador en el Arena Pantanal, de Cuiabá.



(Le puede interesar: ¿James Rodríguez tendría diferencias con compañeros de la Selección?)

Dos décadas después de logar el primero y único título continental, la selección nacional, dirigida por Reinaldo Rueda, tendrá la oportunidad de buscar un nuevo protagonismo en este certamen que inicialmente debían organizar Argentina y Colombia, pero que por problemas de crisis de salud por el covid-19, en el primer país e inconvenientes de orden público y social en el caso de Colombia, la Conmebol le pasó el balón y la responsabilidad a Brasil, que igual atraviesa una grave crisis de salud por la pandemia.



(Lea además: Prográmese con Junior vs. Millonarios, gran semifinal de la Liga)



A partir del 13 de junio rodará el torneo y Colombia comenzará su recorrido desde la fase de grupos. Si llega a avanzar deberá esperar para conocer su rival y camino dependiendo el lugar en el que finalice la primera ronda.



La Selección Colombia hace parte del grupo B, teniendo en cuenta que iba a ser anfitriona del torneo y se le asignó ser cabeza de serie en la primera zona del torneo que comparte junto a las selecciones de Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú.



Colombia jugará dos partidos en Goiania, uno en Cuiabá y cerrará esta fase en Río de Janeiro, el 23 de junio contra la selección anfitriona.

Partidos y rivales de Colombia en Copa América

Domingo 13 de junio

Colombia vs. Ecuador (7 p. m. hora de Colombia).

Estadio: Arena Pantanal.

Ciudad: Cuiabá.



Jueves 17 de junio

Colombia vs. Venezuela (4 p. m. de Colombia).

Estadio: Pedro Ludovico Teixeira.

Ciudad: Goiania



Domingo 20 de junio

Colombia vs. Perú (7 p. m. de Colombia).

Estadio: Pedro Ludovico Teixeira.

Ciudad: Goiania



Miércoles 23 de junio

Brasil vs. Colombia (7 p. m. de Colombia).

Estadio: Nilton Santos.

Ciudad: Río de Janeiro.



Tras jugarse la primera fase, Colombia, si queda primero de su llave jugaría el 2 de julio en Río de Janeiro contra el cuarto del Grupo A (7 p. m.). Si Colombia es segunda del grupo segunda competiría ese mismo día en el estadio de Goiania contra el tercero de la otra zona (4 p. m.)



(No deje de leer: Uefa obliga a Ucrania a eliminar lema nacionalista de su camiseta)



Si termina tercera del grupo tendría su partido el sábado 3 de julio a las 4 de la tarde ante el segundo del B, en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia y si termina cuarta de la llave jugaría el 3 de julio contra el primero del grupo A en el Olímpico de Goiania (8 p. m.).



Las semifinales se jugarán el 5 y 6 de julio en Río de Janeiro y Brasilia, respectivamente. El tercer puesto se definirá en el estadio Mané Garrincha y la final será en el estadio Maracaná el 10 de julio.

Lea más noticias de Deportes

- Chaves y Urán: gran etapa en la Vuelta a Suiza, Carapaz es líder



- Cabal y Farah perdieron la semifinal de Roland Garros



- Carolina Munévar, oro en el Mundial de Paracycling



- Jhancarlos González, a los Juegos Olímpicos



ELTIEMPO.COM