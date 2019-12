Este es el calendario de Colombia en la eliminatoria

Conmebol realizó el sorteo de las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Catar 2022 y el seleccionado colombiano arrancará jugando de local en Barranquilla contra Venezuela el 26 de marzo.

El segundo partido lo jugará Colombia de visitando contra Chile el 31 de marzo.



Fifa mantuvo los cuatro cupos directos para Suramérica y el otro se disputará en un repechaje con un seleccionado por definir.



En el sorteo estuvieron presentes Tite, técnico de Brasil; Reinaldo Rueda, de Chile, y Rafael Dudamel, de Venezuela.







Las fechas de los partidos:



Fecha 1: 26 de marzo 2020

Colombia vs. Venezuela



Fecha 2: 31 de marzo 2020

Chile vs. Colombia



Fecha 3: 3 de septiembre 2020

Colombia vs. Uruguay



Fecha 4: 8 de septiembre 2020

Ecuador vs. Colombia



Fecha 5: 8 de octubre 2020

Colombia vs. Brasil



Fecha 6: 13 de octubre 2020

Paraguay vs. Colombia



Fecha 7: 12 de noviembre 2020

Perú vs. Colombia



Fecha 8: 17 de noviembre 2020

Colombia vs. Argentina



Fecha 9: 25 de marzo 2021

Bolivia vs. Colombia



Fecha 10: 30 de marzo 2021

Colombia vs. Chile



Fecha 11: 3 de junio 2021

Uruguay vs. Colombia



Fecha 12: 8 de junio 2021

Colombia vs. Ecuador



Fecha 13: 2 de septiembre 2021

Brasil vs. Colombia



Fecha 14: 7 de septiembre 2021

Colombia vs. Paraguay



Fecha 15: 7 de octubre 2021

Colombia vs. Perú



Fecha 16: 12 de octubre 2021

Argentina vs. Colombia



Fecha 17: 11 de noviembre 2021

Colombia vs. Bolivia



Fecha 18: 16 de noviembre 2021

Venezuela vs. Colombia



