Calendario completo de las eliminatorias de Suramérica a Catar 2022

El siguiente es el calendario completo de las eliminatorias mundiales de Suramérica para el certamen de Catar 2022.

Fecha 1

26 de marzo del 2020

Colombia vs. Venezuela

Uruguay vs. Chile

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

Argentina vs. Ecuador



Fecha 2

31 de marzo del 2020

Chile vs. Colombia

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Bolivia vs. Argentina

Ecuador vs. Uruguay



Fecha 3

3 de septiembre del 2020

Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Argentina vs. Paraguay

Chile vs. Perú



Fecha 4

8 de septiembre del 2020

Ecuador vs. Colombia

Uruguay vs. Brasil

Perú vs. Argentina

Venezuela vs. Chile

Paraguay vs. Bolivia



Fecha 5

8 de octubre del 2020

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay



Fecha 6

13 de octubre del 2020

Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Brasil vs. Argentina

Ecuador vs. Chile



Fecha 7

12 de noviembre del 2020

Perú vs. Colombia

Uruguay vs. Paraguay

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

Argentina vs. Chile



Fecha 8

17 de noviembre del 2020

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú



Fecha 9

25 de marzo del 2021

Bolivia vs. Colombia

Perú vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay



Fecha 10

30 de marzo de 2021

Colombia vs. Chile

Uruguay vs. Ecuador

Brasil vs. Perú

Paraguay vs. Venezuela

Argentina vs. Bolivia



Fecha 11

3 de junio del 2021

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Paraguay vs. Argentina

Ecuador vs. Bolivia



Fecha 12

8 de junio del 2021

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Venezuela



Fecha 13

2 de septiembre del 2021

Brasil vs. Colombia

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela



Fecha 14

7 de septiembre del 2021

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Argentina vs. Brasil

Chile vs. Ecuador



Fecha 15

7 de octubre del 2021

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Chile vs. Argentina

Ecuador vs. Brasil



Fecha 16

12 de octubre del 2021

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile



Fecha 17

11 de noviembre del 2021

Colombia vs. Bolivia

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela



Fecha 18

16 de noviembre del 2021

Venezuela vs. Colombia

Perú vs. Paraguay

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Ecuador vs. Argentina



