Aún no se apagan del todo los reflectores del Mundial de Catar 2022 y aún falta la celebración de Argentina con los hinchas en su país, cuando las principales ligas del fútbol internacional se alistan para regresar a competencia.

Cabe recordar que los torneos de segunda división en países como Inglaterra y España tuvieron actividad durante la Copa del Mundo. Pero ahora, en esos países, se reanudan las copas locales.

Semana con mucha actividad en la Copa de la Liga

La Copa de la Liga inglesa tendrá partidos martes, miércoles y jueves. Este martes, varios equipos de la Premier League tendrán partido: Southampton contra el Lincoln City; Newcastle contra el Bournemouth, y Leicester City contra el Milton Keynes Dons.



Mañana vuelve a competencia Manchester United, tras la turbulencia por la salida de Cristiano Ronaldo. Enfrentará al Burnley. Y el jueves habrá un plato importante, también en la Copa de la Liga, el duelo entre Manchester City y Liverpool, que no podrá contar con el colombiano Luis Díaz, cuya lesión se complicó.

Luis Díaz se pierde buena parte de la temporada por lesión. Foto: EFE



La Copa del Rey, en España, tendrá programación hasta el jueves. Ese día jugará uno de los grandes, el Atlético de Madrid, que visitará al Arenteiro, de la Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol: en la práctica, la cuarta categoría.



La primera liga en volver será la Premier, el lunes, en el Boxing Day. La de Francia volverá el 28 de diciembre y la de España, el 29. La Serie A volverá el 4 de enero y la Bundesliga será la última en retomar actividades: hay que esperar hasta el 20 de enero.

La programación de TV del fútbol esta semana

Martes



Star+

2:45 p. m. Copa de la Liga: Wolverhampton vs. Gillingham.

2:45 p. m. Copa de la Liga: Milton Keynes Dons vs. Leicester City.



Dsports, Canal 610

12:55 p. m. Copa del Rey: Diocesano vs. Getafe. 2:55 p. m. Sestao vs. Athlétic de Bilbao.



Miércoles

ESPN

3 p. m. Copa de la Liga: Manchester United vs. Burnley.



Star +

2:45 p. m. Copa de la Liga: Charlton Athletic vs. Brighton, Southampton vs. Lincoln City, Blackburn Rovers vs. Nottingham Forest, Newcastle United vs. Bournemouth.



Dsports, Canal 610

12:55 p. m. Copa del Rey: Saguntino vs. Rayo Vallecano.



Jueves

ESPN

3 p. m. Copa de la Liga: Manchester City vs. Liverpool.



DSports, Canal 610

2:55 p. m. Copa del Rey: Arenteiro vs. Atlético de Madrid.



